Idraulico violenta 2 minori mentre lavora in casa: abusa di una bimba di 10 anni per 4 volte

Sarebbe stato un idraulico ad aver violentato due minorenni, una bambina di 10 anni e una ragazzina di 16, dopo essersi introdotto nelle loro abitazioni per svolgere dei lavori, in provincia di Avellino.

Idraulico arrestato ad Avellino: ha violentato due minorenni

Stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo sarebbe stato chiamato dai genitori delle ragazzine per effettuare dei lavori domestici. Entrambe avrebbero subito abusi sessuali nelle loro abitazioni.

L’idraulico, un 60enne, avrebbe approfittato del fatto di essere rimasto da solo all’interno degli appartamenti con le minorenni. Nello specifico avrebbe violentato almeno 4 volte la piccola di soli 10 anni e molestato la 16enne.

Le vittime sono entrambe di nazionalità straniera. Le violenze si sarebbero consumate tra la primavera scorsa e l’estate dell’anno precedente. Il 60enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata a seguito delle indagini coordinate dalla Procura.