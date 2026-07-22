Luigi Zeno, giovane attore originario di Ercolano, pluripremiato come Miglior Giovane Attore Italiano, è fra i nuovi volti della serie Netflix Minerva – La scuola. Diretta da Ivan Silvestrini, vanta un ricco cast di talenti, fra cui Massimiliano Gallo, Irene Maiorino e Cristiana Capotondi.

La scuola militare raccontata nella serie Netflix

Minerva – La scuola racconta la vita all’interno del liceo militare Minerva, una storica accademia situata a Portici, dove disciplina, sacrificio e spirito di squadra scandiscono ogni giornata.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, un gruppo di aspiranti allievi affronta un durissimo percorso di selezione per conquistare un posto nell’istituto. Fra prove estenuanti, regole rigorose e storie d’amore proibite, i giovani e aspiranti soldati scopriranno nuovi lati di loro stessi.

La serie è stata presentata al Giffoni Film Festival il 21 luglio e andrà in onda su Netflix il 22 settembre.

“Sono felice che Minerva sia arrivata al Giffoni”, ha dichiarato Zeno, “[…] Non vedo l’ora che il pubblico scopra il mio personaggio”.

L’enigmatico personaggio di Luigi Zeno

L’attore ercolanese si è cimentato nella creazione di un personaggio profondamente enigmatico, Leonardo. Nel corso della serie, infatti, Leonardo subirà un interessante percorso di cambiamento, svelato agli spettatori a poco a poco, attraverso l’intensa interpretazione di Zeno.

Luigi Zeno nella serie Netflix Minerva-La scuola

“L’arte è una responsabilità verso chi ti guarda”

Oltre che emergente talento nel panorama cinematografico nazionale, riconosciuto con numerosi premi negli ultimi due anni, fra cui Miglior Giovane Attore al Picentia Film Festival e al Vesuvius Film Festival, Zeno è anche impegnato socialmente. L’attore sottolinea l’importanza di utilizzare il proprio talento per lottare contro le ingiustizie sociali, come il bullismo. “Ho capito che l’arte non è solo un lavoro”, ha dichiarato Zeno, “ma una responsabilità verso chi ti guarda”.

Il giovane talento ercolanese è, infatti, testimonial della campagna “Pausa Caffè contro il Bullismo”, nata dal cortometraggio “La Linea sottile”, di cui è protagonista.

Giovane interprete di prestigio nazionale , Luigi Zeno è fra i futuri rappresentanti della qualità artistica campana.