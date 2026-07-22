Bacoli sul The Guardian: le spiagge napoletane diventano un esempio per il mondo

Un altro importante riconoscimento per Bacoli arriva dal The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico che ha raccontato la battaglia portata avanti con determinazione dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione per liberare le spiagge della città.

Bacoli sul The Guardian: il riconoscimento mondiale

“È davvero incredibile! Siamo sul The Guardian. La battaglia di Bacoli per le spiagge libere diventa modello internazionale. Uno dei più antichi al mondo, letto da milioni di persone in tutto il pianeta, ha deciso di dedicare alla nostra città ben quattro pagine di approfondimento. Bacoli assurge così, sul quotidiano britannico, a riferimento italiano come esempio di lotta per riconquistare spiagge a favore della popolazione” – si legge nella nota del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Perché il mare è di tutti. Perché il mare è un diritto che lo Stato deve assicurare alla comunità. L’articolo è stato frutto di un lungo approfondimento che per giorni ha visto gli inviati del The Guardian in giro sul nostro territorio. Ecco, non siamo soli. Ma soprattutto non siamo isolati. Quello delle spiagge libere non è più soltanto un tema locale, regionale. Ma deve diventare una priorità della politica nazionale. La difesa dei beni comuni”.

“Perché adesso a guardarci è l’Europa. E non solo. Vi invito a leggere l’articolo, a diffonderlo. Perché è un grande orgoglio. C’è chi prova e proverà a fermarci. Ma noi non ci fermeremo. Insieme, cari pezzenti, ci riusciamo. Un passo alla volta”.