Per 50 Top Pizza 2026 la pizzeria migliore d’Italia non è napoletana: la classifica
Lug 22, 2026 - Veronica Ronza
50 Top Pizza 2026
Svelata la classifica di 50 Top Pizza 2026, la guida mondiale più seguita dalla stampa internazionale che premia le migliori pizzerie d’Italia.
50 Top Pizza 2026, le migliori pizzerie d’Italia: la classifica
Per questa edizione Napoli non si colloca al primo posto: a conquistare l’oro è Confine, la pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura. Il risultato è stato annunciato ieri sera al Teatro Manzoni di Milano, durante la cerimonia di premiazione presentata da Federico Quaranta.
Al secondo posto, ex aequo, si posizionano I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Sul terzo gradino del podio troviamo Palazzo Petrucci Pizzeria, a Napoli, con il pizzaiolo Davide Ruotolo.
Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, seguita da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. Sesto posto per Avenida Calò di Francesco Calò, a Roma, mentre in settima posizione torna Milano con Dry Milano, guidata da Lorenzo Sirabella.
L’ottavo posto va a Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, mentre al nono si classifica Sasà Martucci, ancora a Caserta. Chiude la top ten BOB Alchimia a Spicchi di Roberto Davanzo e Anna Rotella, a Montepaone Lido.
I premi speciali
Nel corso della serata sono stati assegnati anche i premi speciali dell’edizione 2026:
• Pizzaiolo dell’Anno 2026 – Ferrarelle Award: Francesco Calò di Avenida Calò, Roma;
• Giovane dell’Anno 2026 – Ferrarelle Award: Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda, Velletri;
• Pizza dell’Anno 2026 – Latteria Sorrentina Award: “Assoluto di Melanzane” di Seu Pizza Illuminati, Roma;
• Migliore Proposta di Pasta 2026 – Pastificio Di Martino Award: Modus, Milano;
• Migliore Carta dei Cocktail 2026 – Sei Bellissimi Award: Dry Milano, premiata per il secondo anno consecutivo;
• Made in Italy 2026 – Salumi Coati Award: Saccharum, Altavilla Milicia;
• Performance dell’Anno 2026 – Robo Award: Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli;
• Novità dell’Anno 2026 – Solania Award: Glory POP, Milano;
• One to Watch 2026 – Award: Futura, Milano;
• Migliore Carta dei Dessert 2026 – Latteria San Salvatore Award: BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido;
• Valorizzazione dell’Olio 2026 – Zucchi Professional Award: Salvo, Napoli;
• Best Customer Satisfaction 2026 – Fedegroup Award: La Fenice, Pistoia.
La guida 50 Top Pizza Italia 2026 comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18.
La classifica completa
- Confine – Milano, Lombardia
- I Masanielli, Francesco Martucci – Caserta, Campania
- Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio
- Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania
- I Tigli– San Bonifacio (VR), Veneto
- 50 Kalò– Napoli, Campania
- Avenida Kalò – Roma, Lazio
- Dry Milano – Milano, Lombardia
- Cambia-Menti – Caserta, Campania
- Sasà Martucci– Caserta, Campania
- BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria
- La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia
- La Notizia – Napoli, Campania
- Sestogusto – Torino, Piemonte
- Clementina – Fiumicino (RM), Lazio
- La Bolla – Caserta, Campania
- Giuseppe Bove – Montesarchio (BN), Campania
- 180 GRAMMI – Roma, Lazio
- La Fenice – Pistoia, Toscana
- Modus – Milano, Lombardia
- I Vesuviani – Casoria (NA), Campania
- Da Lioniello – Succivo (CE), Campania
- Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana
- Bro – Napoli, Campania
- Salvo – Napoli, Campania
- ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna
- Raf Bonetta – Napoli, Campania
- Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia
- Giotto – Firenze, Toscana
- Gigi Pipa – Este (PD), Veneto
- Giangi – Arielli (CH), Abruzzo
- Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania
- Acquaefarina – Trento, Trentino-Alto Adige
- ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana
- Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania
- I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania
- Lisola – Forio (NA), Campania
- I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania
- Re Mi – Sassari, Sardegna
- La Gatta Mangiona – Roma, Lazio
- La Contrada – Aversa (CE), Campania
- L’Orso – Messina, Sicilia
- Luca! – Frosinone, Lazio
- Grigoris – Mestre (VE), Veneto
- Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana
- TAC – Roma, Lazio
- Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana
- Pizza & Bolle – Roma, Lazio
- La Piedigrotta – Varese, Lombardia
- L’Ammaccata – Casal Velino (SA), Campania
- Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia
- Framento – Cagliari, Sardegna
- Ezio – Alano di Piave (BL), Veneto
- AMMODO – Palermo, Sicilia
- Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (VI), Veneto
- Don Antonio 1970 – Salerno, Campania
- Inedito – Brescia, Lombardia
- Futura – Milano, Lombardia
- Màdia – Salerno, Campania
- Glory POP – Milano, Lombardia
- La Sorgente – Guardiagrele (CH), Abruzzo
- Fuoritempo – Canale (CN), Piemonte
- Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania
- Luppolo & Farina– Latiano (BR), Puglia
- Sa Scolla – Cagliari, Sardegna
- Fermenta – Chieti, Abruzzo
- Bas – Pesche (IS), Molise
- I Caporale – Casalnuovo di Napoli (NA), Campania
- Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania
- Pizzarè – Rizziconi (RC), Calabria
- Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria
- Passaparola BottegaContemporanea – Vinovo (TO), Piemonte
- Casa Biga – Milano, Lombardia
- PizzAut– Monza, Lombardia
- Glamour – Rionero In Vulture (PZ), Basilicata
- PiGreco – Volla (NA), Campania
- Fiore di Latte – Baveno (VB), Piemonte
- Pedrocchino – Campodoro (PD), Veneto
- Carmnella – Napoli, Campania
- Tavolo Riservato – Napoli, Campania
- Vadolì – Acri (CS), Calabria
- Sileo – Nucetto (CN), Piemonte
- Sazi e Sani – Catania, Sicilia
- Claudio Alvicolo – Orvieto (TR), Umbria
- iSaulle – Quart (AO), Valle D’Aosta
- Alterego Pizza Boutique – Andria (BT), Puglia
- Kilo – Imperia, Liguria
- CUORE Luca Brancati – Marano Vicentino (VI), Veneto
- Pizzeria della Passeggiata – Priverno (LT), Lazio
- Gigi Vera Pizza – Lecce, Puglia
- Edrì – Rende (CS), Calabria
- D’Orazio – San Giovanni Rotondo (FG), Puglia
- Daniele Baglieri Rione Mulino – Modica (RG), Sicilia
- Basilicò – Messina, Sicilia
- Nascostoposto – Terni, Umbria
- L’Aforisma – Torino, Piemonte
- LUCUS – Atella (PZ), Basilicata
- Maturazioni – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania
- Sitàri – Agrigento, Sicilia
- Zio Mo’ – Legnago (VR), Veneto
- Acqua & Farina – Vicenza, Veneto.