Dolore a Ischia, Francesco è morto a 33 anni. Il Tennis Club: “Scomparsa improvvisa”

Lutto a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, per la scomparsa di Francesco Sirabella, atleta di tennis morto all’età di 33 anni.

Lutto a Casamicciola: Francesco è morto a 33 anni

Il 33enne si sarebbe spento per cause non ancora rese note. La notizia del decesso ha fatto il giro dell’isola, gettando nello sconforto l’intera cittadinanza. Nella serata di ieri, i fuochi programmati per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena sono stati annullati per rispetto dei familiari.

“Gli Amici dell’ASD Tennis Club Ischia Lido si stringono profondamente addolorati attorno alla famiglia Sirabella per la prematura e improvvisa scomparsa dell’atleta e caro amico Francesco. Un dolore immenso che lascia un vuoto incolmabile in tutto il nostro circolo e nei cuori di chi ha condiviso con lui la passione per lo sport e momenti indimenticabili. Ciao Francesco, continuerai a giocare nei nostri ricordi” – è il testo della nota diffusa dal Tennis Club Ischia Lido.

“Hai vissuto 6 anni senza me, io non ricordo un giorno senza di te. Sei mio fratello, quello che abbiamo condiviso in 28 anni a parole non si può spiegare. Eri la mia spalla , il mio porto sicuro. Non potevo parlare che eri sempre lì al mio fianco. Eri una persona esemplare, e chi ti ha conosciuto lo sa bene. Sono grata alla vita per aver vissuto un po di tempo con te, ma sono anche arrabbiata perché non si può morire così presto. Ci sei sempre stato ad ogni traguardo ad ogni mia sofferenza. Eri il mio diario segreto, l’unico che al 100% non mi avrebbe mai tradito. E alla fine anche tu mi hai lasciato. Spero tanto che adesso sei con mamma e insieme a lei mi darete sempre tanta forza per andare avanti. Lo so che ultimamente non sono stata brava con te, ma io purtroppo sono debole e vederti così mi uccideva. Ti porti con te un pezzo del mio cuore” – si legge in uno dei post diffusi sui social.