Rissa a Torre del Greco, 39enne accoltellato oltre 15 volte: 7 persone arrestate

Sette persone sono state arrestate a Torre del Greco per la violenta rissa, avvenuta lo scorso maggio in via Vittorio Veneto, sfociata nel ferimento di un uomo di 39 anni, accoltellato dal branco.

Rissa a Torre del Greco: sette persone arrestate

A finire in manette sette giovani, tutti incensurati e residenti sul territorio torrese. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.

Sei ragazzi sono finiti in carcere e uno agli arresti domiciliari con l’accusa di rissa aggravata e tentato omicidio per futili motivi. La violenza risale allo scorso 30 maggio quando, gli indagati avrebbero dato il via ad una grave rissa, culminata in una brutale aggressione.

In particolare, un 39enne sarebbe stato colpito con numerose coltellate al tronco e al collo. Stando a quanto rende noto il procuratore Nunzio Fragliasso a Il Correre, sarebbero stati oltre 15 i colpi sferrati contro la vittima.

Il 39enne sarebbe stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Maresca per poi essere trasferito all’Ospedale del Mare dopo un primo delicato intervento. Per condurre le indagini, i carabinieri si sono avvalsi anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Uno degli indagati avrebbe materialmente colpito la vittima, circondato dai suoi complici che non avrebbero esitato a trattenere e picchiare l’uomo. Anche il 39enne sarebbe stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: pare che avesse contribuito a scatenare la fase più violenta della rissa.