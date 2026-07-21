Orrore in Campania: in casa per i lavori domestici, violenta 2 minori di 10 e 16 anni

Un uomo è stato arrestato in provincia di Avellino con l’accusa di violenza sessuale ai danni di due minorenni. Avrebbe abusato delle ragazzine dopo essersi introdotto nelle loro abitazioni per svolgere dei lavori domestici.

Avellino, arrestato per violenza sessuale su due minorenni

Stando a quanto reso noto dall’Ansa, gli abusi sessuali si sarebbero verificati tra la primevera scorsa e l’estate dell’anno precedente, all’interno delle abitazioni delle vittime. L’uomo sarebbe stato accolto dalle famiglie per svolgere alcuni lavori domestici.

Le violenze si sarebbero susseguite in almeno quattro occasioni. Le vittime degli abusi, entrambe di nazionalità straniera, hanno 10 e 16 anni. A seguito della segnalazione sono state svolte le opportune indagini che hanno condotto al fermo dell’uomo.

I carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura guidata da Francesco Raffaele. L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata.