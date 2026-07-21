Sant’Anna a Postiglione, la zona mare in festa: artisti, cibo e il nuovo percorso della processione

Torna la festa di Sant’Anna a Postiglione nella parrocchia di via Mortelle, a due passi dalla Litoranea di Torre del Greco: ricco programma di manifestazioni esterne ed una grande processione domenica 26 luglio.

Parrocchia di San Vincenzo a Postiglione, è festa per Sant’Anna

Si tratta di una delle più iconiche ed attese feste patronali di Torre del Greco, un momento che da ritrovo del quartiere Mortelle è divenuta negli anni un evento capace di attirare persone da tutta la città e non solo.

La parrocchia di San Vincenzo a Postiglione si stringe attorno alla propria patrona Sant’Anna nel weekend del 26 luglio. Proprio il giorno in cui si celebra la madre di Maria si terrà il momento culminante della festa, con la grande processione per le vie del quartiere.

Il percorso inedito della processione

La statua di Sant’Anna, portata a spalla dai volontari della parrocchia, quest’anno effettuerà un percorso inedito anche a causa dei lavori che stanno interessando il lungomare cittadino e delle conseguenti modifiche alla viabilità.

La processione prenderà il via domenica 26 luglio alle ore 18.30 circa dirigendosi verso traversa Mortelle (a valle della chiesa parrocchiale) e viale Europa. Dopo l’incrocio con via Gurgo, il carro invertirà la direzione, sempre su viale Europa, raggiungendo l’incrocio con via Mortelle subito prima di via Litoranea.

Anziché proseguire per il litorale, la processione proseguirà proprio in via Mortelle, verso via Santa Maria La Bruna. Da qui si dirigerà in via Litoranea svoltando immediatamente a sinistra (senza raggiungere via Ponte della Gatta, come da tradizione), percorrendo quindi l’ultimo tratto del litorale, il viale Europa fino alla rotonda D’Amato per poi rientrare in parrocchia.

Serate di musica, risate e buon cibo

La festa comincia però già giovedì 23 luglio con la serata “Lunapark” alle ore 18.00 ed il concerto dei “Luna Janara” a partire dalle 21.30. Venerd’ 24 luglio sarà la volta di “Napolincanto” con la partecipazione di Luciano Capurro, Lino D’Angiò e Alesol. Sabato 25 luglio ospiti del palco allestito nel campetto parrocchiale la Pupatella, Luca Formisani, Nando De Marco e Bema tra gli artisti più attesi.

Per tutte e tre le serate, oltre a quella di domenica 26 luglio, negli spazi parrocchiali saranno allestiti stand gastronomici con prodotti tipici locali e bontà dello street food, tra panini alla brace, sfizi fritti e porchetta.