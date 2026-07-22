Gli ultimi momenti di vita di Luca, in auto con lui c’era un uomo: forse il suo assassino

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato morto ad Eboli: stando ad una ricostruzione aggiornata, l’uomo non avrebbe trascorso gli ultimi momenti di vita da solo ma, probabilmente, con il suo assassino.

Gli ultimi momenti di Luca Esposito: c’era una persona in auto

L’esame autoptico è stato effettuato nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale di Eboli ma bisognerà attendere ancora un po’ per i risultati. Attraverso il primo esame medico-legale e la successiva tac total body, è stato accertato che la vittima non sarebbe stata uccisa a colpi di pistola ma picchiata selvaggiamente e poi data alle fiamme.

Sarebbero state individuate sul corpo fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali, una nella zona pelvica e del bacino mentre non si riscontrerebbero eventuali segnali di strangolamento. Resta da chiarire anche se l’incendio sia stato appiccato prima o dopo il decesso ma è probabile che il killer si sia servito delle fiamme per eliminare ogni traccia al compimento del delitto.

Le indagini serviranno a ricostruire con esattezza anche gli ultimi istanti di vita di Luca. Stando ai primi filmati recuperati dalle videocamere poste in zona, come rende noto Il Mattino, il 53enne quella sera non era da solo: con lui in auto c’era un uomo. Un dettaglio che potrebbe confermare uno dei principali sospetti di questa indagine: vittima e carnefice – o il complice che lo avrebbe condotto in quella zona isolata – probabilmente si conoscevano.

Gli istanti finali della sua vita, Luca li avrebbe trascorsi, dunque, in compagnia di un ignoto che potrebbe aver avuto anche un ruolo principale nel brutale omicidio. Intanto dopo l’Arpac, che ha smentito ogni tipo di rapporto lavorativo con la vittima, anche la Regione Campania ha escluso eventuali collaborazioni. L’Ordine dei Biologi ha fatto sapere, invece, che il 53enne non è mai risultato iscritto all’albo professionale. Aspetti avvolti dal mistero in quanto pare che amici e conoscenti di Luca affermassero il contrario facendo leva sui racconti del diretto interessato.