Arriva la “rinfrescata” ma durerà poco, verso la quarta ondata di caldo record: da quando

Dopo una breve rinfrescata, stando alle previsioni meteo, il grande caldo tornerà ad opprimere tutta Italia, in particolare il Sud.

Meteo, dopo la rinfrescata torna il grande caldo: quando

Secondo le stime de Il Meteo, nelle prossime ore, il calo delle temperature registrato al Nord si estenderà anche al Centro-Sud. Si tratterà, tuttavia, di una condizione temporanea che ben presto lascerà nuovamente spazio al caldo record. A confermarlo sono i Centri di Calcolo.

Attualmente, l’anticiclone subtropicale sta iniziando a perdere forza, sotto la spinta di fresche e instabili correnti nord-atlantiche che stanno per imporre la loro presenza anche nel Mezzogiorno. A partire da giovedì 23 luglio, l’aria più fresca raggiungerà le Regioni del Sud dando inizio ad una ondata di instabilità.

Entro venerdì 24 luglio le temperature subiranno un repentino calo, mettendo temporaneamente fine all’afa e al caldo asfissiante. Si tratterà, però, di una breve parentesi in quanto, come preannunciato dagli ultimi aggiornamenti, già intorno all’inizio della prossima settimana, l’anticiclone subtropicale, alimentato da masse d’aria molto calde provenienti direttamente dal Sahara, tornerà a prendere il sopravvento.

Il gran caldo, dunque, porterà nuovamente i termometri su valori eccezionali, provocando afa e notti tropicali, inaugurando la quarta ondata di calore della stagione. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.