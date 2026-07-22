Tragedia in strada, esce in monopattino e perde la vita: è morto un ragazzo di 16 anni

Tragedia in provincia di Pavia dove, a seguito di un tragico incidente, un ragazzo di soli 16 anni è morto. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità e che vede ancora una volta al centro un dramma consumato per strada.

Pavia, incidente in monopattino: è morto un ragazzo di 16 anni

Il dramma si sarebbe consumato nella notte. Stando a quanto rende noto Rai News, il 16enne era uscito a bordo del suo monopattino e stava percorrendo una strada dell’Oltrepò pavese, a Bonasco, quando sarebbe stato travolto da un’auto che stava procedendo nella stessa direzione.

A bordo della vettura un uomo di 73 anni che sarebbe sopraggiunto da dietro, investendo in pieno il giovane. Sono ancora da ricostruire le cause dell’incidente e la dinamica esatta dell’accaduto. Il conducente dell’auto si sarebbe subito fermato per soccorrere il giovane e alletare il 118.

Stando ai primi accertamenti, pare che il monopattino non avesse luci, targa né assicurazione e che il 16enne non portasse il casco. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, i sanitari non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.