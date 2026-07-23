Morto un bambino di 1 anno, altri 4 ricoverati nello stesso asilo: ipotesi batterio killer

Tragedia all’ospedale di Catanzaro dove un bambino di un anno e mezzo è morto, probabilmente a causa di un batterio killer.

Catanzaro, bambino di un anno morto: forse un batterio killer

Il piccolo sarebbe stato portato in ospedale a seguito di una serie di sintomi riscontrati dai genitori. Sarebbe deceduto ieri, mercoledì 22 luglio, durante il ricovero. A finire in ospedale sarebbero stati altri 4 piccoli che frequentavano lo stesso asilo del bambino scomparso, situato a Tropea.

Tre sono stati dimessi mentre uno si trova ancora sotto osservazione nella struttura sanitaria. Stando a quanto rende noto Sky, la procura di Vibo Valentia ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili. Sarebbero stati i genitori del bambino a presentare denuncia in questura a seguito della tragedia.

La salma è stata posta sotto sequestro per poter procedere all’esame autoptico. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un ipotetico batterio killer che avrebbe fatto precipitare il quadro clinico della vittima, causando una simile sintomatologia iniziale anche per gli altri bambini ricoverati.

Ad una prima indagine è possibile che possa trattarsi di una contaminazione da Clostridium difficile, un batterio che si propaga per via oro-fecale. Potrebbero essere stati contaminati i fasciatoi dove gli operatori cambiano i pannolini ai piccoli ospiti.