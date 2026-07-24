Torna la Cavalcata di Sant’Anna: il corteo in abiti d’epoca e il lancio dei confetti benedetti

Domenica 26 luglio 2026 torna la storica Cavalcata di Sant’Anna a San Mango sul Calore, l’evento identitario più atteso e sentito dalla popolazione irpina che darà il via al tradizionale corteo in abiti d’epoca.

Cavalcata di Sant’Anna 2026: l’evento a San Mango sul Calore

La manifestazione, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco e la Confraternita della Misericordia di San Mango sul Calore, fa parte del Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania. Un appuntamento che intreccia fede, tradizioni e storia richiamando sul territorio migliaia di visitatori.

La festa prenderà il via a partire dalle 10:00. Il corteo in costumi d’epoca si muoverà dalla Casa Comunale San Marghese per poi attraversare le strade cittadine fino a raggiungere la chiesa di Sant’Anna, nella valle del Calore, per rivivere la tradizionale entrata in Chiesa dei Cavalieri per il lancio dei confetti della Santa.

All’arrivo, i cavalieri rinnoveranno il tradizionale rito dei tre giri intorno alla chiesa. Nel frattempo saranno lanciati i cosiddetti confetti benedetti, simbolo di prosperità, fertilità e buon auspicio, raccolti dai fedeli come segno di benedizione.



