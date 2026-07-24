Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Tragedia in spiaggia nel Napoletano, si sente male mentre fa il bagno al mare: è morta

Lug 24, 2026 - Veronica Ronza

Tragedia sulla spiaggia Marina Grande, a Bacoli, dove questa mattina una donna è morta mentre si trovava in spiaggia. Al momento non si conoscono le cause del decesso.

Bacoli, donna morta mentre fa il bagno a mare

Il dramma si sarebbe consumato intorno a mezzogiorno quando la bagnante, una 61enne del posto, ha perso la vita mentre si trovava in acqua. L’ipotesi è quella di un malore improvviso che avrebbe colpito la donna.

Il marito della vittima avrebbe assistito impotente alla scena, accerchiato dai bagnanti increduli che avrebbero tentato di soccorrere la donna, allertando il 118. All’arrivo dei sanitari, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: era già deceduta.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera, oltre ad alcuni familiari della coppia.

Tag
BacoliMalorespiaggia
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre