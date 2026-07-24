Turismo a Torre del Greco, protocollo d’intesa tra Federalberghi e Consorzio per il museo Mac3

Nuovo passo avanti per la promozione turistica di Torre del Greco. È stato infatti sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune, il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese e Federalberghi Costa del Vesuvio, un accordo che punta a mettere in rete istituzioni, strutture ricettive e comparto culturale per rafforzare l’attrattività del territorio.

Tra le prime iniziative concrete previste dall’intesa c’è la realizzazione di 1.000 kit promozionali dedicati al Museo MAC³, già pronti per essere distribuiti alle strutture ricettive e, più in generale, a tutte le attività che vorranno contribuire alla promozione della città.

Il MAC³ al centro della strategia turistica

L’accordo porta al centro della promozione il Museo MAC³ – Museo d’Arte, Corallo, Cammeo e Città di Torre del Greco, destinato a diventare parte integrante dell’offerta proposta ai visitatori che soggiornano sul territorio.

Il protocollo prevede inoltre la nascita di un tavolo permanente di concertazione tra i tre soggetti firmatari, con l’obiettivo di programmare e coordinare le future politiche di sviluppo turistico, favorendo iniziative condivise capaci di incrementare i flussi di visitatori e prolungarne la permanenza in città.

In particolare, Federalberghi Costa del Vesuvio promuoverà il museo attraverso le proprie strutture associate e i canali di comunicazione; il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese sosterrà la promozione delle attività museali e degli eventi, valutando anche agevolazioni dedicate agli ospiti delle strutture aderenti; il Comune garantirà il coordinamento istituzionale dell’intero progetto.

Mennella: “Solo facendo sistema possiamo essere competitivi”

Soddisfatto il sindaco Luigi Mennella, che sottolinea il valore della collaborazione tra pubblico e privato. “Con questo protocollo rafforziamo un’alleanza che mette al centro il futuro turistico della nostra città”.

“La promozione di Torre del Greco passa dalla capacità di fare sistema, valorizzando le nostre eccellenze culturali, l’artigianato identitario del corallo e del cammeo e il ruolo fondamentale delle strutture ricettive.

“Solo attraverso una collaborazione stabile tra pubblico e privato possiamo costruire un’offerta sempre più qualificata e competitiva, capace di raccontare ai visitatori l’identità autentica della nostra città”.

La presidente Palomba: “Federalberghi farà la propria parte”

Sulla stessa linea la presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba, che evidenzia come il protocollo rappresenti un modello di collaborazione. “Accogliamo con grande soddisfazione la firma di questo Protocollo d’intesa che rappresenta un esempio concreto di come la valorizzazione turistica del territorio possa nascere solo attraverso una collaborazione stabile e strutturata tra istituzioni e operatori privati”.

“La concertazione tra pubblico e privato è una condizione indispensabile per costruire un’offertaturistica competitiva, capace di mettere in rete le eccellenze del territorio e di generare nuove opportunità di crescita”.

“Federalberghi Costa del Vesuvio continuerà a fare la propria parte, convinta che il dialogo, la programmazione condivisa e la promozione integrata siano la strada giusta per rafforzare l’attrattività della nostra destinazione e offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa e di qualità”.

Il presidente del Consorzio Aucella: “Abbiamo già realizzato 1.000 kit promozionali”

Ad evidenziare il carattere operativo dell’accordo è il presidente del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, Vincenzo Aucella.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo protocollo, perché crediamo che la valorizzazione del territorio debba tradursi in azioni concrete e non restare soltanto un impegno sulla carta”.

“Per questo motivo abbiamo realizzato fin da subito 1.000 kit promozionali dedicati al Museo MAC³, che mettiamo a disposizione innanzitutto di Federalberghi affinché possa promuovere il museo attraverso le strutture ricettive aderenti.”

Il presidente del Consorzio spiega inoltre che l’iniziativa è aperta all’intero tessuto cittadino. “Allo stesso tempo, vogliamo estendere questa opportunità a tutte le strutture ricettive del territorio, indipendentemente dalla loro tipologia, così come alle attività commerciali, ai bar, ai ristoranti e a tutti coloro che desiderano contribuire alla promozione del patrimonio artistico e culturale di Torre del Greco”.

“Crediamo che la vera forza di questo progetto sia la collaborazione tra tutti gli attori del territorio. Noi abbiamo dato il calcio d’inizio, ma questa partita potremo vincerla soltanto giocandola insieme”.

Come richiedere il materiale promozionale

Le strutture ricettive, le attività commerciali e gli esercenti interessati possono richiedere gratuitamente il materiale promozionale inviando una mail all’indirizzo info@corallocammeotorrese.it. I kit saranno distribuiti dal Consorzio fino a esaurimento delle disponibilità.

L’accordo avrà una durata di un anno, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti, e non comporterà oneri economici diretti. L’obiettivo è consolidare una collaborazione stabile capace di promuovere in maniera integrata cultura, accoglienza e sviluppo turistico, facendo del MAC³ e dell’antica arte del corallo e del cammeo uno dei principali elementi distintivi dell’offerta di Torre del Greco.