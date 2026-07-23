Festa della Pasta di Gragnano: 3 giorni di specialità e spettacoli nel Napoletano

Dall’11 al 13 settembre 2026 torna Gragnano città della pasta, l’evento dedicato alla specialità gragnanese promosso dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP in sinergia con il Comune e la Regione Campania.

L’evento dedicato alla Pasta di Gragnano: 3 giorni di festa

Dopo il successo delle scorse edizioni, la pasta torna nuovamente al centro della kermesse, allargando lo sguardo oltre i confini italiani, facendo di Gragnano il punto di partenza di un giro intorno al mondo. L’idea è semplice: offrire al pubblico un’esperienza capace di attraversare continenti, culture e tradizioni attraverso uno dei simboli più amati della cucina italiana.

Il cuore della manifestazione sarà un percorso di andata e ritorno: si parte da Gragnano per esplorare il pianeta attraverso le sue cucine e si ritorna a Gragnano portando con sé nuovi sapori, storie e prospettive. L’esperienza di “MONDOPASTA!”, infatti, prenderà vita prima di tutto nei piatti. La proposta gastronomica di Gragnano Città della Pasta 2026 nasce anche dalla collaborazione con il Laboratorio di Antropologia del Cibo (LAC), realtà che utilizza la cucina per leggere il rapporto tra cibo, persone e territori.

Chef stellati, interpreti della tradizione e cuochi provenienti da diverse culture gastronomiche guideranno il pubblico lungo un percorso che parte dall’Italia e si apre alle interpretazioni che la pasta ha ispirato nel resto del mondo. Per 3 giorni, dunque, passeggiando per Gragnano sarà possibile entrare in contatto con i più disparati luoghi del pianeta.

La città si vestirà di colori, suoni, bandiere, cartoline, installazioni e suggestioni internazionali che faranno da cornice a un itinerario capace di unire idealmente le grandi capitali della pasta e le culture che l’hanno reso la pasta protagonista delle proprie tavole.

Tra le novità più coinvolgenti dell’edizione 2026 c’è il Pastaporto, il passaporto ufficiale della manifestazione. Un vero documento di viaggio che accompagnerà il pubblico lungo tutto il percorso gastronomico. Ad ogni degustazione sarà infatti possibile raccogliere timbri e “francobolli”, costruendo il proprio itinerario personale tra sapori e culture del mondo.

Il tema dell’edizione troverà inoltre una delle sue espressioni più simboliche nell’emissione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Poste Italiane, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato alla Pasta di Gragnano IGP.

Nel corso dell’evento il Consorzio della Pasta di Gragnano IGP assegnerà inoltre una borsa di studio a favore di Intercultura, trasformando il tema dell’edizione in un’opportunità reale di incontro, crescita e scambio tra culture.

Il racconto continuerà anche fuori dalla tavola. Per tre giorni Gragnano si riempirà di musiche, danze, spettacoli e performance provenienti da culture differenti, trasformando le sue strade in un grande palcoscenico internazionale. Parate musicali itineranti, brass band, batucada, marching band, percussioni e spettacoli di danza accompagneranno il pubblico lungo un percorso capace di attraversare linguaggi, tradizioni e geografie diverse.

Il World Music Stage accoglierà live e dj set capaci di muoversi tra afrobeat, cumbia, latin, Balkan brass, reggae e city pop giapponese, mentre buskers e artisti di strada internazionali – giocolieri, acrobati, percussionisti, mimi, trampolieri e street band – contribuiranno a rendere la città campana un grande palcoscenico aperto sul mondo.

