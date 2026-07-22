Sant’Anna e San Gioacchino, a Torre del Greco è festa nella “chiesa delle fiammelle”

Con il completamento della solenne novena di preparazione, la comunità della Parrocchia di Santa Maria del Principio a Torre del Greco è entrata nel vivo dei festeggiamenti dedicati ai Santi Gioacchino e Anna.

Il sagrato e le navate della chiesa hanno fatto da suggestiva cornice a un appuntamento di profonda spiritualità e forte valore identitario, da sempre radicato nella tradizione del territorio. Il programma delle celebrazioni, guidato dal parroco Don Luigi Magliulo, ha saputo coniugare il patrimonio della devozione con significative ricorrenze comunitarie, richiamando fin dai primi appuntamenti una numerosa e partecipe presenza di fedeli.

Il cammino spirituale: La comunità si prepara alla festa con la Novena.



​Dal 17 al 24 luglio, la parrocchia vive giorni di intensa preghiera e raccoglimento. Ogni sera, la comunità si è ritrovata per la recita del Santo Rosario alle ore 18:30, seguita alle ore 19:00 dalla Celebrazione Eucaristica arricchita dall’offerta della lampada.

Questo percorso spirituale ha preparato i cuori dei devoti riscoprendo la bellezza delle figure dei genitori della Vergine Maria, definiti nei testi di san Giovanni Damasceno come una “felice coppia” a cui ogni creatura è debitrice per aver donato al Creatore la Madre di Dio.

​La Vigilia dell’Incoronazione unisce fede e gratitudine

​La serata di venerdì 24 luglio segnerà un momento di profonda commozione per la parrocchia. In occasione della Vigilia dell’Incoronazione della Vergine del Principio, la Celebrazione Eucaristica delle ore 19:00 sarà presieduta da Don Raffaele Del Duca. Per il sacerdote, l’occasione assumerà un valore straordinario, poiché coinciderà con il festeggiamento dei suoi 40 anni di sacerdozio, un traguardo che l’intera parrocchia si appresta a omaggiare con gratitudine.

​Una giornata scandita da preghiera, Supplica e Celebrazioni Eucaristiche

​La giornata di sabato 25 luglio sarà interamente dedicata al 68° Anniversario dell’Incoronazione della Prodigiosa Icona della Madonna del Principio. Il programma liturgico si aprirà al mattino con la Celebrazione Eucaristica delle ore 08:00, seguita alle ore 11:00 dalla preghiera del Santo Rosario.

Il momento centrale del mezzogiorno vedrà i fedeli riuniti per la solenne Supplica alla Vergine del Principio. Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio con un secondo momento di preghiera mariana alle ore 18:30 e si concluderanno con la Celebrazione Eucaristica serale delle ore 19:00.

Il giorno della festa tra Celebrazioni e Solenne Processione

Il culmine dei festeggiamenti si toccherà domenica 26 luglio, in coincidenza con la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, fortemente legata alle figure dei santi nonni di Gesù. La giornata di festa comincerà all’alba, precisamente alle ore 05:30, con il tradizionale suono delle campane a festa che risveglierà la città. Le Sante Messe mattutine seguiranno gli orari delle 6:00, 8:00 e 10:00. A mezzogiorno, alle ore 12:00, verrà recitata la Supplica a Sant’Anna seguita dalla Santa Messa.

​Le celebrazioni serali offriranno i momenti più suggestivi e partecipati: alle ore 19:00 la Celebrazione Eucaristica si terrà all’aperto per accogliere al meglio il grande afflusso di popolo, mentre alle ore 20:00 prenderà il via la Solenne Processione, che porterà i simulacri dei Santi per le strade di Torre del Greco, rinnovando un antico patto di fede, tradizione e speranza per tutta la cittadinanza.