Tragedia al campo estivo: un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno in piscina

Tragedia a Monterotondo, località poco distante da Roma, dove un bambino di soli 5 anni è morto mentre trascorreva una giornata in piscina al campo estivo. Una triste notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

Monterotondo, bambino morto in piscina: aveva 5 anni

Il dramma si sarebbe consumato questa mattina quando i piccoli partecipanti del centro estivo si sarebbero riuniti per tuffarsi in piscina. Quella che doveva essere una giornata di divertimento si sarebbe, però, trasformata ben presto nella più oscura delle tragedie.

Il piccolo si trovava in acqua, insieme ad altri 15 bambini del campo estivo, quando si sarebbe sentito male. Stando a quanto rende noto l’Ansa, sarebbe stato colpito da un malore, probabilmente improvviso. Di qui si sarebbe messa in moto la catena dei soccorsi, con l’arrivo dei sanitari e dell’elisoccorso.

Nonostante le manovre di rianimazione messe in campo, purtroppo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per dare il via alle indagini del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.