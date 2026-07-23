Lamborghini sceglie Bacoli, Capri e Sorrento per il lancio delle nuove auto: vetrina mondiale

Lamborghini sceglie la Campania per la presentazione delle sue nuove auto: le foto sono state scattate nel Napoletano, tra Capri, Sorrento e Bacoli. Un altro grande riconoscimento per la nostra terra che diventa sempre più un punto di riferimento per le aziende di fama mondiale.

Lamborghini sceglie Capri, Sorrento e Bacoli: vetrina mondiale

Le foto, che immortalano le auto del noto brand di lusso immerse tra i paesaggi mozzafiato del Napoletano, sono state diffuse dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha voluto celebrare il memorabile traguardo.

“Hanno scelto Bacoli! Lamborghini ha scelto tre città in Campania per promuovere i suoi nuovi modelli. Capri, Sorrento e Bacoli. Sì, ci siamo anche noi. Ed è un grandissimo orgoglio. Sono davvero straordinarie le foto scattate dal meraviglioso Castello Aragonese di Baia. Dalla rampa al giardino interno. Con vista su Capo Miseno, sul campanile della chiesa di Sant’Anna e sul golfo dei Campi Flegrei. Sempre di più la nostra città viene celebrata su scala nazionale ed internazionale”.

“Abbiamo conquistato una vetrina mondiale. Pensate. Queste foto sono pubblicate sulla pagina principale della compagnia automobilista che registra su Instagram circa 40 milioni di follower in tutto il mondo. Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per la cura con cui protegge la roccaforte. Abbiamo ancora tanto da fare per promuovere i nostri tesori. Ma tantissimo è stato fatto. Bacoli perla d’Italia. Insieme, stiamo scrivendo una nuova storia. Un passo alla volta”.

Oltre a Bacoli, negli scatti figurano il panorama mozzafiato dell’isola di Capri e l’incantevole scenario della penisola sorrentina. Mete che continuano ad attirare i visitatori provenienti da ogni parte del mondo, diventando location predilette anche per affermati marchi internazionali.