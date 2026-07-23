“Vado al mare ad Agropoli”, il giallo sulla vita privata di Luca Esposito: ucciso a 53 anni

Aveva detto di essere diretto ad Agropoli per trascorrere un fine settimana al mare Luca Esposito, il giornalista sportivo ritrovato morto a Eboli nella mattinata di domenica.

Luca Esposito, il giornalista morto: il cellulare e l’auto

Il 53enne, stando agli accertamenti effettuati, non sarebbe stato stroncato a colpi di pistola ma picchiato brutalmente e dato alle fiamme. Saranno i risultati dell’autopsia a stabilire con esattezza le cause e modalità del decesso.

Resta da sciogliere il nodo delle relazioni e l’identità dell’uomo che si trovava in auto con lui poco prima di essere ritrovato cadavere. La vita relazionale e sentimentale di Luca risulta di difficile ricostruzione agli inquirenti. Non era solito parlare della sua quotidianità nemmeno con le persone che frequentava abitualmente e anche in questa occasione si era limitato a dire di essere diretto ad Agropoli. Nessuno sapeva se avesse una relazione sentimentale.

Pare che il giornalista utilizzasse due cellulari ma al momento della scomparsa probabilmente ne aveva solo uno con sè. Dispositivo che non è stato ancora ritrovato. Delle ultime ore di vita del 53enne si sa che viaggiava a bordo della sua auto in compagnia di un uomo e che la vettura abbia transitato in quella zona più volte nella stessa sera. Non è escluso che proprio l’uomo che lo accompagnava potrebbe essere il suo assassino.