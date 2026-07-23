Apre il villaggio dei Dinosauri e dei Supereroi in Campania: sono enormi e si muovono

Dal 17 al 23 agosto a Baia Domizia arrivano dinosauri e supereroi: prende il via l’evento Dinosaurs Experience e Super Heroes che trasformerà la Pineta dei Pini, alle spalle dell’Arena dei Pini, in un magico villaggio abitato dai giganti della preistoria e dai personaggi più amati dai bambini.

Villaggio dei dinosauri e dei supereroi a Baia Domizia: l’evento

Gli spazi della Pineta saranno abitati da dinosauri a grandezza reale che quasi sembreranno veri agli occhi dei visitatori, letteralmente immersi nell’atmosfera dell’era giurassica. Il mondo dei dinosauri accoglierà grandi e piccini per catapultarli nell’antico ed affascinante mondo dei dominatori del passato.

Bellissimi esemplari di animali preistorici prenderanno letteralmente vita, tra movimenti e suoni realistici. Tutti i dinosauri presenti, infatti, si muovono e respirano, quasi dando l’impressione di essere realmente vivi e regalando un viaggio mozzafiato nel passato alla scoperta dei giganti della terra, ormai estinti.

Nelle stesse date partirà anche la mostra Super Heroes, con i supereroi più amati dai bambini a grandezza reale, dando il via al suggestivo incontro tra esposizione preistorica e mondo fantastico, regalando un’esperienza unica ai visitatori.

“Dinosaurs Experience e Super Heroes vi faranno vivere un’avventura indimenticabile tra dinosauri realistici, supereroi, spettacoli e tanto divertimento per tutta la famiglia! Aperti tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica: vi aspettiamo per un’estate all’insegna dell’emozione e del divertimento” – si legge nella nota diffusa sui social dagli organizzatori.