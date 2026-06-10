Outdoor Film Festival, Can Yaman super ospite a San Valentino Torio

Torna dal 2 al 5 luglio 2026 per la quarta edizione l’Outdoor Film Festival gratuito e aperto al pubblico a San Valentino Torio. Il festival combina opere, ospiti e masterclass.

Outdoor Film Festival: Masterclass e ospiti

L’attore turco Can Yaman sarà il super ospite della serata d’apertura di giovedì 2 luglio: alle ore 19 sfilerà sul red carpet per incontrare pubblico e fan, mentre alle 21 salirà sul main stage per un panel speciale e per ricevere il riconoscimento Taurus Award per il termine di una stagione che lo ha visto protagonista del successo di “Sandokan” su Rai1.

L’Outdoor Film Festival non si limita al cinema. È molto più di una rassegna cinematografica, è un evento che abbraccia l’arte in tutte le sue forme, trasformando San Valentino Torio in un vibrante crocevia di musica, cultura e socialità . Tra i momenti più attesi del programma ci sarà la masterclass di doppiaggio condotta da Mirko Cannella, con Arianna Craviotto, Barbara De Bortoli, Alex Polidori e Flavio Acquilone.

Opere in concorso e giurie

Per la sezione lungometraggi all’Outdoor Film Festival saranno presentati “Afrodite” di Stefano Lorenzi, “Mille Lune” di Carina Bini, “My Turn” di Ge Zhang e “The Origin of the World” di Rossella Inglese. A valutare le opere: la regista e attrice Michela Andreozzi, la giornalista Valentina Ariete e l’attrice Mariasole Di Maio.

In concorso anche sei cortometraggi internazionali: “Coyotes” di Said Zagha, “Marinella” di Giuseppe Arena, “Final Scene” di Diego Kompel, “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro, “Le faremo sapere” di Beppe Tufarulo e “Camera con Vista” di Mario Porfito. La giuria sarà formata da: la regista Roberta Torre, il creator Mattia Ferrari alias “Victor Laszlo 88” e il critico d’arte Luca Cantore D’Amore.

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