Nel Napoletano la Maschera di Pulcinella più grande al mondo: in marmo, pesa 7 tonnellate

Acerra entra nel Guinness dei Primati con la Maschera di Pulcinella più grande al mondo, un capolavoro scultoreo realizzato dall’artista francese Benoit Page, meglio conosciuto come Oymak, inaugurato alla presenza del sindaco Tito d’Errico.

Ad Acerra la Maschera di Pulcinella più grande al mondo

La scultura in marmo di dimensioni monumentali pesa circa sette tonnellate e la sua realizzazione ha richiesto ben sedici mesi di lavoro. L’artista ha donato l’opera al Museo di Pulcinella ed attualmente è esposta al Palartè.

“La maschera di Pulcinella più grande del mondo. Un momento culturale storico per la nostra città. Questa sera infatti, abbiamo inaugurato l’opera di Benoit Page, meglio conosciuto come Oymak, che l’artista francese ha donato al Museo di Pulcinella ed esposta al Palartè” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Una grande maschera di Pulcinella scolpita in marmo bianco di Carrara, di dimensioni monumentali: la scultura, infatti, misura 160x220x100 cm e pesa circa sette tonnellate. La sua realizzazione ha richiesto sedici mesi di lavoro, restituendo alla maschera acerrana una forza arcaica, solenne e universale”.

“Una gran bella festa per la nostra città che diventa sempre più protagonista del panorama culturale italiano ed internazionale. Ringrazio Oymak e la Console Generale di Francia a Napoli S.E. Lise Moutoumalaya per la loro presenza ad Acerra, grazie all’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio, al Direttore Generale delle politiche culturali della Regione Campania Rosanna Romano, all’onorevole Carmela Auriemma, al presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri, all’assessore Milena Petrella e all’associazione Acerra Nostra. Un sentito ringraziamento alla famiglia D’Angelo per aver dato un preziosissimo valore aggiunto al patrimonio culturale di Acerra che con questo Pulcinella ‘da Guinness’ viene proiettata in una dimensione artistica di livello assoluto”.