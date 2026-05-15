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Cosa fare nel weekend dal 15 al 17 maggio a Napoli e dintorni: arte, sport, cibo e musica

Mag 15, 2026 - Clara Flauto

Pulp Fiction di Banksy. Foto: concessione dell'ufficio stampa della mostra

Vesuviolive.it ha selezionato per voi i migliori eventi di questo weekend a Napoli e dintorni, per trascorrere un finesettimana ricco di arte, musica, buon cibo e divertimento.

Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend dal 15 al 17 maggio 2026

Warhol vs Banksy (Napoli, 22 gennaio-2 giugno)

È possibile visitare questo weekend, a Villa Pignatelli, la mostra Warhol vs Banksy, con oltre 100 opere dei due artisti messi a confronto, entrambi colpiti dal fascino della città partenopea, di Pompei e del Vesuvio.

Parthenope. La Sirena e la città (Napoli, 3 aprile-6 luglio)

Dal 3 aprile a 6 luglio, il Museo archeologico nazionale di Napoli ospiterà la mostra Parthenope. La Sirena e la città, dedicata alla sirena più amata di Napoli, Parthenope, con oltre 250 opere, risalenti all’VIII sec, che si intrecciano con la storia di Napoli e la contemporaneità.

Al Mann mostra Parthenope la Sirena e la città
La mostra di Parthenope a Napoli

Maggio dei Monumenti (Napoli, 2 maggio-2 giugno)

Torna a Napoli il Maggio dei Monumenti dal 2 maggio al 2 giugno, con iniziative ed eventi gratis nelle dieci Municipalità, mostre, concerti, aperture straordinarie di siti culturali, cinema, musica, teatro, danza, seminari e laboratori.

Palazzo Reale di Napoli – La facciata

OBEY: Power to the peaceful, (Napoli, 6 maggio-6 settembre)

Dal 6 maggio al 6 settembre le Gallerie d’Italia – Napoli di Intesa Sanpaolo ospiteranno  la mostra OBEY: Power to the peaceful, con 150 opere, 115 inediti e rarità d’archivio, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata a Shepard Fairey, conosciuto come Obey, fra gli artisti internazionali più influenti della scena urbana contemporanea internazionale.

mostra obey napoli
La mostra di Obey a Napoli

Festa della Fragola (Parete (CE), 15-17 maggio)

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna a Parete, in provincia di Caserta, la Festa della Fragola, con tante pietanze a base di fragola, laboratori per bambini e musica. L’ingresso è gratuito.

Sport Kids Festival (Napoli, 16 maggio)

Il 16 maggio Piazza Municipio ospiterà lo Sport Kids Festival, un grande villaggio dello sport all’aperto, dedicato a ragazzi, bambini e famiglie, con attività come tiro con l’arco, arti marziali, pattinaggio, parkour, bocce inclusive, spettacoli e molto altro. Ingresso gratuito.

Lovefest (Napoli, 16 maggio)

Lovefest, il grande festival internazionale di musica techno arriva a Napoli, presso l’ex Base Nato di Bagnoli. Numerosi gli ospiti dell’evento, fra cui dj Sven Väth, pioniere della musica techno tedesca.

concerto party

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