Stop al maltempo, arriva l’Anticiclone Africano con picchi di 30 gradi: da quando

Dopo una intensa fase di maltempo, stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore l’anticiclone africano prenderà il sopravvento, regalando una settimana di sole e caldo.

Meteo, dopo il maltempo l’anticiclone africano: quando

Temporali e calo delle temperature stanno interessando anche il Sud Italia. In Campania, la Protezione Civile ha già diramato diversi avvisi di allerta meteo per mettere in guardia la cittadinanza dai possibili rischi derivanti dal clima instabile.

Il maltempo, tuttavia, secondo le stime de Il Meteo, sembra avere le ore contate, lasciando ben presto il passo ad una vera e propria esplosione dell’estate. Dopo un sabato che si preannuncia ancora instabile e piuttosto fresco, domenica 17 maggio il sole tornerà ad essere protagonista su quasi tutta l’Italia.

A partire da mercoledì 20 maggio si assisterà ad un vero e proprio cambio di rotta, con l’alta pressione che inizierà a lavorare a pieno regime. Il sole dominerà la scena e le temperature schizzeranno verso l’alto, superando i 25 gradi ovunque e toccando anche picchi di 29/30 gradi.

Subito dopo potrebbe farsi strada una nuova perturbazione, con l’ingresso di correnti più fredde dai Balcani, ma si tratterà soltanto di una breve parentesi. Entro la fine del mese, i termometri segneranno valori anche oltre i 30 gradi. Vista la distanza temporale si attendono nuovi aggiornamenti che possano confermare o smentire le proiezioni attuali.