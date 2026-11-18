Il Comune di Torre Annunziata punta a rafforzare il proprio organico tecnico con cinque nuove unità lavorative. L’avviso prevede la copertura di cinque posti di Funzionario Tecnico, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Mobilità volontaria esterna per i cinque Funzionari Tecnici a Torre Annunziata

La procedura scelta è quella della mobilità volontaria esterna. Non si tratta, quindi, di un concorso pubblico aperto a tutti i cittadini, ma di una selezione rivolta a dipendenti già assunti a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, in possesso di un inquadramento e di un profilo professionale compatibili con quelli richiesti.

Tra i requisiti figurano il superamento del periodo di prova, l’assunzione tramite concorso pubblico e il possesso di una laurea tecnica tra quelle ammesse dall’avviso, comprese specifiche classi di laurea in ingegneria, architettura e pianificazione territoriale.

La selezione prevede un punteggio massimo di 60 punti: 30 saranno attribuiti sulla base dei titoli, dell’esperienza professionale e delle esigenze familiari, mentre gli altri 30 attraverso un colloquio.

Durante la prova orale saranno valutate la pertinenza e la completezza delle risposte, la capacità espositiva e il problem solving. Per superare il colloquio sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30. La graduatoria finale sarà formata sommando i punteggi delle due valutazioni.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale InPA, entro le ore 23.59 del 17 dicembre. L’iniziativa offre, quindi, un’opportunità di trasferimento a professionisti tecnici già impiegati nella pubblica amministrazione.

La sfida della ricostruzione amministrativa

Il provvedimento arriva in un contesto particolarmente delicato per Torre Annunziata, commissariata per la seconda volta in pochi anni, in seguito alle dichiarazioni del Procuratore Fragliasso riguardo contiguità con la criminalità organizzata. Ad esse si sono aggiunte anche le più recenti dichiarazioni di favoritismi da parte della famiglia Gionta.

La città necessita urgentemente di figure come quella del Funzionario Tecnico, fondamentale nella gestione delle opere pubbliche. Un primo miglioramento può avvenire, infatti, soprattutto attraverso una maggiore tutela e attenzione del decoro e contesto urbano.

Il rafforzamento degli uffici tecnici potrebbe, quindi, contribuire a migliorare i controlli e la gestione di settori delicati come urbanistica, edilizia e lavori pubblici. Saranno i risultati, poi, a dimostrare l’effettiva capacità dell’ente oplontino di voltare pagina.