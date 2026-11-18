Antonio Tajani sarà al Rione Terra di Pozzuoli domani, giovedì 19 novembre, per parlare delle problematiche del territorio dopo le forti scosse dovute al bradisismo e che si sono verificate nell’ultimo anno e mezzo. La situazione ha però raggiunto il picco della criticità a partire dallo scorso 31 luglio: da allora, fatto un sopralluogo di Musumeci ad agosto come atto dovuto, nessun rappresentante del Governo ha visitato i Campi Flegrei. Anzi, se ne son o ben guardati.

Tajani a Pozzuoli: la locandina degli orrori con il ministro delle gaffes

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Campi Flegrei, che stanzia un miliardo di euro ma ripartito in 10 anni e con ancora parecchi dubbi sulla reale destinazione dei soldi e sulle tempistiche di trasferimento del denaro, abbiamo anche la visita di Tajani. L’incontro ha come titolo “La Pozzuoli ferita”, e già promette bene per coloro che attendono con ansia le mirabolanti dichiarazioni del ministro delle gaffes: la locandina che pubblicizza evento, rilanciata sulla pagina Facebook ufficiale di Forza Italia Campania, non solo contiene un errore grammaticale – “novembre” con la doppia B – ma ritrae il lungomare di Napoli con Castel dell’Ovo ed il Vesuvio (sembra di più l’Etna, la grafica è realizzata con l’IA) sullo sfondo. Pozzuoli non si vede, si trova in realtà alle spalle di questa prospettiva. Ma forse per Tajani ed i suoi la geografia vale solo fino a un certo, come il diritto internazionale.

Locandina che pubblicizza l’incontro con Tajani a Pozzuoli

La pagina Facebook ufficiale di Forza Italia Campania

Ieri sera l’assemblea pubblica: si chiede un incontro con Fico

Nel frattempo, ieri sera si è tenuta l’ennesima assemblea pubblica dei cittadini dei Campi Flegrei. Gli sfollati sono ben 7mila e molti temono che i ritardi negli aiuti e nei trasferimenti dei fondi siano dovuti alla speranza, da parte delle istituzioni, che alla fine i cittadini si rassegnino e trovino delle sistemazioni autonome, magari lontane, quanto più lontano possibile. In effetti un precedente esiste ed è lo spopolamento proprio del Rione Terra. Stessa sorte dovrebbe toccare al Rione Solfatara. Poiché il decreto Campi Flegrei indica nel presidente della Regione Campania il commissario straordinario, per i prossimi dieci anni, gli sfollati chiederanno un incontro con Roberto Fico.