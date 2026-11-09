«Cuccurullo andava bene ai Gionta»: cosa ci dicono le reazioni della città alle parole di Fragliasso

Il Procuratore Nunzio Fragliasso ha rivolto nei giorni scorsi parole durissime contro l’ex amministrazione comunale, affermando che l’ormai ex primo cittadino, Corrado Cuccurullo, fosse ben voluto da alcuni componenti del clan Gionta. Le dichiarazioni hanno scatenato numerose e contrastanti reazioni, restituendo il quadro di una città che fa fatica a fare i conti con la realtà.

Fragliasso: “La famiglia Gionta a favore di Cuccurullo”

«Dopo le dimissioni c’è stata anche qualche manifestazione di componenti della famiglia Gionta a favore di Cuccurullo», ha dichiarato il Procuratore, «Dicevano: “Ma il sindaco non si deve dimettere, a noi sta bene questo sindaco”»

Il Procuratore Fragliasso ha, perciò, ribadito la posizione presa in occasione dell’abbattimento di Palazzo Fienga, il 5 maggio scorso. Durante la cerimonia, davanti alle cariche più alte dello Stato, Fragliasso aveva denunciato “contiguità con la criminalità organizzata in seno alla stessa amministrazione”. La dichiarazione dei giorni scorsi riconferma le parole pronunciate sei mesi fa, questa volta con più forza.

La risposta di Cuccurullo: “Evidente asimmetria informativa”

In seguito alle dichiarazioni di Fragliasso, l’ex sindaco ha risposto con una breve nota sulla sua pagina Facebook, sottolineando lo squilibrio fra le affermazioni del Procuratore e la possibilità da parte sua di rispondere a tali accuse.

«Il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, dott. Nunzio Fragliasso […] torna ostinatamente a parlare di me e dello scorso 5 maggio», si legge nella nota di Cuccurullo, « Questa vicenda non è una questione personale. […] Resta però una considerazione: manca sistematicamente il contraddittorio e permane un’evidente asimmetria informativa tra chi espone le proprie valutazioni e chi non ha, in quelle sedi, la possibilità di replicare»

Torre Annunziata ha paura della verità

Numerosi i commenti di sostegno all’ex sindaco, nei quali il Procuratore Fragliasso viene frequentemente accusato di esibizionismo. Altri, invece, sottolineano la responsabilità da parte del sindaco di porre maggiore attenzione al tessuto della macchina amministrativa, portando alla luce l’eventuale presenza di irregolarità.

Alcuni torresi sembrano, infatti, non riuscire a fare i conti con loro stessi. La realtà dei fatti dovrà essere verificata a tempo debito e nelle sedi opportune. Ma ciò non significa che i cittadini non debbano essere messi di fronte ad un realtà tragica, che ha reso Torre Annunziata la città che è oggi.

La criminalità organizzata era effettivamente “in seno alla stessa amministrazione”, come dimostrato dallo scioglimento del Comune. Queste infiltrazioni camorristiche strabordavano nella realtà di tutti i giorni: nella città abbandonata a se stessa, nei rifiuti incendiati, nel mare inquinato, nella scandalosa gestione dei beni confiscati, spesso affidati a componenti di famiglie criminali, nella violenza per le strade.

Come sottolineato dal Procuratore, il futuro di Torre Annunziata è ancora incerto. Un solo commissariamento non potrà risanare le crepe aperte in anni di amministrazioni corrotte, mentre le future elezioni potrebbero svolgersi nello stesso clima delle precedenti.

«Tra due anni la commissione presieduta dal Prefetto Tomao andrà via, questo territorio sarà restituito alla collettività. E la collettività chi manderà ad amministrare se stessa? Se una buona parte della popolazione è contigua o collusa con la criminalità organizzata, queste persone chi manderanno al governo cittadino?», ha affermato Fragliasso, «A giudicare dagli ultimi esempi, persone che non sono state in grado di amministrare bene il territorio».

Torre Annunziata ha, quindi, bisogno di un’amministrazione che non guardi soltanto dal proprio piccolo spioncino, ma che si guardi intorno, che interroghi, che estirpi tutte quelle radici marce che soffocano la città, e non le permettono di respirare.