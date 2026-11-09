Napoli protagonista in TV: un nuovo speciale con Alberto Angela tra musica e meraviglie

Napoli torna ancora una volta protagonista in tv con un nuovo speciale di Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela, conduttore del programma, ha fornito le prime anticipazioni sull’attesissima puntata.

Napoli in TV con Alberto Angela: la puntata di Ulisse

Nel corso di un’intervista con Stefania Zizzari, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, al Festival dello Spettacolo, Alberto Angela ha svelato le città protagoniste dei suoi prossimi speciali. Si tratta di Firenze, Palermo e Napoli, al centro di tre rispettive serate che proietteranno il pubblico in un vero e proprio viaggio immersivo tra le bellezze del nostro paese.

Firenze darà il via ad un nuovo speciale di Meraviglie prossimamente in onda mentre Palermo sarà protagonista del prossimo speciale di Stanotte a… in onda a Natale. Infine, Napoli sarà raccontata in un nuovo speciale “musicale” di Ulisse, il piacere della scoperta.

“Napoli ha due soli: uno è quello naturale e l’altro è la musica. Abbiamo già girato, la puntata è pronta e adesso bisogna solo capire quando andrà in onda. Ci saranno tante sorprese e tanti ospiti. Sarà veramente meraviglioso” – ha dichiarato Alberto Angela sulla puntata partenopea.

Del resto, già lo scorso aprile, il conduttore era stato avvistato, con tanto di telecamere, presso alcuni dei luoghi simbolo di Napoli, dalla Galleria Borbonica a Santa Chiara, perdendosi tra i suggestivi angoli di una città che continua a conquistare un posto speciale nel cuore del celebre divulgatore scientifico.

“Venire a Napoli è come entrare in un sogno. Io non sono napoletano, ma qui mi sento a casa. Napoli è una famiglia che nel tempo ha accolto persone molto diverse. La storia di Napoli è fatta da tante storie negli ultimi millenni. Questa città ha la grande capacità di abbracciarti e di non farti sentire straniero” – aveva detto Angela dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in Geologia all’Università Federico II di Napoli nel 2023.