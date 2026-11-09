A Bacoli è già Natale: ha aperto il villaggio di luci mozzafiato gratis per tutti

Sono state ufficialmente inaugurate le luminarie di Natale di Bacoli per l’edizione 2026: la Villa Comunale si è già trasformata in un enorme villaggio festivo ad ingresso gratis per tutti.

Luminarie di Natale 2026 a Bacoli: apre il villaggio gratis

Alla cerimonia di accensione delle luci, allestite nel parco comunale con vista lago, ha presenziato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. In tanti hanno preso parte all’inaugurazione dando il via ufficialmente alla stagione natalizia che, come per gli anni scorsi, porterà in città tanti visitatori.

“Affluenza record! Eravamo più di 3000 persone per l’accensione delle luci di Natale di Bacoli. La villa comunale ed il centro storico, ieri sera, erano stracolme di persone. Un successo incredibile che anima di tanta gente la nostra città anche a novembre. Più di due mesi di luminarie gratuite e di festa. Siamo passati dalle emozioni forti per il ricordo di Valentino Pietrangeli, fino all’urlo di gioia dei bambini che hanno dato il via alla decima edizione delle Luci di Natale sul lago Miseno” – ha dichiarato il sindaco.

“All’inizio, in pochi credevano possibile questa sfida: rendere Bacoli un paese turistico anche in inverno. E sono già tanti i pullman da tutta la Campania, ma anche dalla Puglia, dal Lazio, dalla Calabria, che si stanno organizzando per venire a scoprire la magia delle nostre luci di Natale. Possiamo dire che ci stiamo riuscendo. Insieme, per lo sviluppo sostenibile. Bacoli resiste, insiste. I Campi Flegrei esistono. Un passo alla volta”.