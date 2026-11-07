Tragico incidente in Campania, l’auto si ribalta: è morta una ragazza di 17 anni

Un tragico incidente si è verificato a Sarno, in provincia di Salerno, causando la scomparsa di una giovane ragazza, morta a soli 17 anni.

Incidente a Sarno: è morta una ragazza di 17 anni

Lo schianto sarebbe avvenuto la notte scorsa in via San Valentino. La giovane si trovava a bordo di un’auto con un ragazzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura sarebbe finita fuori strada, per poi terminare la sua drammatica corsa ribaltandosi su sé stessa.

Per la ragazza, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sul colpo per le gravi lesioni riportate nell’impatto. Ferito anche il giovane che era alla guida dell’auto, soccorso in ospedale per ferite multiple ma, per fortuna, non in pericolo di vita.

Intanto gli agenti del commissariato di Polizia di Sarno hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda e definire con chiarezza le circostanze della morte della vittima. Il pm della Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma.