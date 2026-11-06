Primark assume in Campania, selezioni dal Napoletano al Casertano: come candidarsi

Primark assume nuove figure da inserire nei principali megastore della Campania: la catena di abbigliamento low-cost della multinazionale irlandese è, infatti, alla ricerca di addetti alla vendita, offrendo ulteriori opportunità di lavoro tra Salerno, Pompei e Caserta.

Lavoro, Primark assume in Campania: Pompei, Caserta e Salerno

Il celebre brand continua la sua espansione in Campania dando il via ad una nuova campagna di assuzioni che coinvolge i punti vendita di Caserta (Centro Commerciale Campania a Marcianise), Salerno (Maximall di Pontecagnano) e Pompei (Centro Commerciale La Cartiera).

Diverse le posizioni aperte, alcune aderenti anche al progetto “Grow with us” che prevede anche la possibilità di trasferirsi altrove, in una sede di propria preferenza, usufruendo di un contributo per l’affitto e un rimborso spese per il trasferimento. Si ricercano, inoltre, manager di store e addetti alla vendita.

Le tipologie di contratto previste riguardano sia orari full time che part-time, di tipo indeterminato oppure “a chiamata”. Per candidarsi basta candidarsi all’apposita sezione del sito ufficiale Primark e selezionare l’annuncio di proprio interesse. Per completare la candidatura bisognerà inserire i propri dati anagrafici e le esperienze professionali. Sarà poi cura dei recruiters mettersi in contatto con i profili in linea con le posizioni richieste per poi completare il percorso di assunzione.