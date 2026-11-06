A Torre del Greco il Salone per l’Ospitalità: l’evento di Federalberghi Costa del Vesuvio

Mercoledì 18 novembre 2026, presso la cornice di Villa Balke, a Torre del Greco, prenderà il via Equipment&More, la terza edizione del Salone per l’Ospitalità, dedicato interamente alle forniture e ai servizi per l’hotellerie, l’extralberghiero e il comparto turistico, organizzato da Federalberghi Costa del Vesuvio, in collaborazione con il Consorzio Sinergie Vesuviane.

Federalberghi, a Torre del Greco il Salone per l’Ospitalità

Il Salone dedicato al settore dell’ospitalità rappresenta un’occasione di incontro e networking per le strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio tra soluzioni innovative, forniture e nuovi servizi per il turismo. L’appuntamento è presso la struttura situata in via Prota 42 dalle 14:00 alle 18:00.

Equipment&More si conferma un evento strategico per il comparto ricettivo locale, nato per coniugare l’eccellenza dell’accoglienza vesuviana con le soluzioni più avanzate del mercato e creare occasioni concrete di confronto tra aziende, professionisti e operatori.

“Questo appuntamento rappresenta un momento essenziale per la crescita e la maturazione dei nostri operatori turistici. Il mercato dell’ospitalità si evolve rapidamente e richiede standard qualitativi sempre più elevati: per rispondere con efficacia a queste sfide è indispensabile fare rete. Equipment&More nasce proprio con l’obiettivo di mettere a sistema le energie della Costa del Vesuvio, creando connessioni solide tra chi accoglie i turisti e chi fornisce servizi e tecnologie d’avanguardia. Solo attraverso la collaborazione e una visione condivisa possiamo elevare l’offerta di tutto il nostro territorio” – ha dichiarato Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio.

La manifestazione offrirà agli operatori una panoramica completa su: prodotti e soluzioni innovative per rinnovare e valorizzare le strutture ricettive; servizi specializzati per la gestione, la tecnologia, il design e le forniture professionali; networking e sinergie, favorendo nuove opportunità di collaborazione tra le imprese della filiera turistica.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti realtà che presenteranno le loro eccellenze nei settori dell’arredamento, dell’abbigliamento professionale, della tecnologia, del design, del food & beverage e dei servizi alle imprese. Tra i partner ufficiali figurano: Adhararent, Giunar, Ercolano Flora, Rosone – I Sapori di Don Peppe, SC Consulting, AF 1760, Workline, Forniture per Alberghi, Raffaello D’Amato, ShopHoreca, Le Lune del Vesuvio, Caffè Dor, Valle dell’Orso, WeComm e Tyca.