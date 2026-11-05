«Canta Napoli 3.0» a Ercolano: grande serata di musica e solidarietà al Teatro San Luigi Orione

Musica e beneficenza - Il concerto con Micky Sepalone e Angela Piaf al Teatro San Luigi Orione di Ercolano

La musica incontra la solidarietà in una serata dedicata alla città e alle persone più fragili. Sabato 21 novembre, alle ore 19:30, il Teatro San Luigi Orione di Ercolano ospiterà «Canta Napoli 3.0», lo spettacolo di Micky Sepalone e Angela Piaf, che per l’occasione diventa un concerto-evento di beneficenza.

Il ricavato della serata sarà destinato al sostegno di importanti progetti del Centro Don Orione, realtà da sempre impegnata sul territorio nell’assistenza, nell’inclusione e nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Il quotidiano VesuvioLive.it sarà media partner dell’evento.

Tu si’ na cosa grande – La serata di musica al Teatro San Luigi Orione di Ercolano

Una serata per il territorio

L’iniziativa è fortemente voluta da Nunzia Sannino, presidente dell’Associazione Morise APS, e nasce dalla volontà di unire cultura, musica e impegno sociale, trasformando una serata di spettacolo in un concreto momento di solidarietà a favore del territorio.

L’evento si avvale inoltre del Patrocinio Morale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Delegazione di Napoli e Campania, guidata dalla Marchesa Federica De Gregorio Cattaneo, da sempre attenta alle iniziative sociali, solidali e benefiche. La serata nasce anche dalla sinergia tra Micky Sepalone, presidente dell’Associazione Canta Napoli, e Nunzia Sannino, entrambi da anni impegnati nel mettere musica, cultura e partecipazione al servizio del sociale.

Vent’anni di musica e passione

L’appuntamento di Ercolano si inserisce nella 19ª stagione di «Canta Napoli 3.0», progetto che in quasi vent’anni di attività ha portato sui palchi e nelle piazze italiane la grande tradizione della canzone napoletana, con oltre 400 spettacoli e un pubblico sempre più numeroso.

Lo spettacolo propone un viaggio musicale attraverso epoche e generazioni: dai grandi classici della canzone partenopea alle sonorità swing e ironiche di Renato Carosone, dal ricordo di Pino Daniele alle interpretazioni di Dalla e Gragnaniello, fino alle contaminazioni più contemporanee.

Sul palco: la band e il gran finale

Insieme a Micky Sepalone e Angela Piaf salirà sul palco la band guidata dal M° Giuseppe Fabrizio, direttore artistico e pianista, con Francesco Genovese alla batteria, Vicente Loco al basso, Yuri Pippo alle chitarre ed Emanuele Acucella al sassofono. La regia audio è affidata a Emmanuel Venturini.

Il repertorio comprende brani entrati nella storia della musica napoletana e italiana e culmina in un finale di grande energia, con una rilettura inedita di «’O surdato ‘nnammurato», arricchita da sonorità contemporanee. Una serata di musica, emozioni e divertimento, ma soprattutto un’occasione concreta per sostenere il Centro Don Orione e contribuire alla realizzazione dei suoi progetti.

Prenotazioni e informazioni

Per informazioni e prenotazioni dei biglietti è possibile contattare la segreteria dell’Associazione Morise APS: telefono e WhatsApp 346 651 7410, email moriseasdaps@gmail.com. L’appuntamento è per sabato 21 novembre 2026, ore 19:30, al Teatro San Luigi Orione di Ercolano. Musica, cultura e solidarietà: insieme, per il territorio.