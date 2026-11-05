Torre Annunziata, apertura straordinaria dell’Ipogeo delle Anime: un viaggio tra storia e tradizioni popolari

Un’occasione speciale per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Torre Annunziata. Domenica 8 novembre, dalle ore 17 alle 18.30, è in programma un’apertura straordinaria dell’Ipogeo delle Anime della Reale Arciconfraternita del Suffragio, uno spazio di grande fascino che custodisce importanti testimonianze della storia religiosa e delle tradizioni popolari del territorio.

Un appuntamento tra cultura, memoria e teatro

La visita sarà accompagnata da un intervento teatralizzato della compagnia Pazziariello Folk, che guiderà i partecipanti alla scoperta degli usi, dei costumi e delle tradizioni legate al culto dei defunti nell’area napoletana. Il pubblico potrà conoscere, così, più da vicino un patrimonio culturale nel quale fede, devozione e folklore si intrecciano da secoli.

L’iniziativa, a cura della Basilica della Madonna della Neve e il Centro di Studi storici “Nicolò d’Alagno”, si propone dunque non solo come una visita a un antico ambiente cimiteriale, ma come un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva. Un’opportunità per cittadini e visitatori di avvicinarsi a una pagina significativa della storia oplontina, riscoprendo un luogo legato all’identità di Torre Annunziata.

L’evento prevede turnazioni per gruppi di massimo 20 persone. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 389 428 4134 su Whatsapp.

La suggestiva cornice dell’Ipogeo delle Anime

L’evento si svolgerà in una cornice particolarmente suggestiva. Le radici dell’Ipogeo, infatti, sono strettamente legate alla storia delle confraternite religiose torresi. La sua fondazione risale al 1661, quando i confratelli dell’antica Confraternita laicale di Santa Maria delle Grazie e delle Anime dei Morti diedero vita a questo luogo destinato alle pratiche devozionali e al culto delle anime del Purgatorio. Nel 1717 la congregazione assunse il titolo di Reale Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio.

L’ipogeo rappresenta una preziosa testimonianza di una tradizione profondamente radicata nella cultura napoletana, quella della preghiera e del suffragio per i defunti. Un mondo fatto di rituali, credenze e forme di pietà popolare che racconta il rapporto delle comunità con la morte e con la memoria dei propri cari.