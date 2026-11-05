Arriva il flusso atlantico, doppia perturbazione e temporali al Sud: da quando

L’autunno entra nel vivo anche sul fronte climatico: a partire dalla prossima settimana, stando alle previsioni meteo, l’intero paese sarà interessato da una doppia perturbazione atlantica che si estenderà da Nord a Sud.

Meteo, doppia perturbazione atlantica in arrivo: le previsioni

Secondo le stime de Il Meteo la circolazione atmosferica sarà caratterizzata dalla riattivazione del flusso perturbato atlantico. La discesa di ondulazioni cicloniche oceaniche causerà precipitazioni consistenti su gran parte dell’Italia nel corso dei prossimi giorni.

Il primo impatto instabile di matrice atlantica si farà sentire tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre con l’approfondimento di una saccatura nord-atlantica che determinerebbe un primo incremento della nuvolosità. In questa prima fase, piogge e rovesci coinvolgeranno Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e buona parte delle regioni centro-meridionali peninsulari. In particolare mercoledì i fenomeni instabili insisteranno sui versanti tirrenici e al Sud.

Tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre si assisterà ad un secondo e più incisivo afflusso di correnti instabili. Una marcata ciclogenesi potrebbe colpire il bacino tirrenico, innescando una fase notevolmente perturbata. Le maggiori precipitazioni potrebbero interessare Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania.

Sui principali rilievi, questa nuova parentesi perturbata, potrebbe anche favorire l’afflusso di precipitazioni nevose. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire le previsioni attuali.





