La magia del Natale nello splendido borgo campano: tra luci e presepe vivente sul mare

Sabato 7 novembre 2026 a Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana, inizia il Natale con l’accensione delle luminarie e il lancio di “Le Notti Azzurre – Masaniello e il Mare delle Libertà”, la rassegna di eventi che, per tutto il periodo festivo, darà il via ai tradizionali mercatini, presepe vivente e spettacoli.

Natale 2026 a Cetara: tra luminarie e presepe vivente

Cetara si prepara ad accendere la magia delle festività con un calendario ricco di iniziative pensato per coinvolgere famiglie, bambini, turisti e visitatori, accompagnandoli in un percorso di emozioni e sorpresa per tutto l’inverno. Il nuovo itinerario di promozione turistica e culturale, che quest’anno avrà come filo conduttore il mare, metterà in rete i comuni di Cetara, Vietri sul Mare e Minori, valorizzando in un’unica proposta il mare, l’arte, la storia, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche della Costiera Amalfitana.

Oltre quaranta appuntamenti animeranno il territorio intrecciando arte e spettacolo, cultura e spiritualità, musica popolare e buona tavola. L’apertura ufficiale è prevista per il 7 novembre, alle ore 18:00, con “In un attimo…Natale”: da piazza Europa a largo Marina si accenderà il grande albero in piazza e le luminarie installate lungo le vie del paese, trasformando il centro storico in un suggestivo itinerario di luce e colore affacciato sul mare.

Ad arricchire la cerimonia, l’intrattenimento musicale del Folk Pogerolese di Amalfi, giochi pirotecnici dalla Torre Vicereale e uno spettacolo del fuoco. Si proseguirà con il “Cineforum per bambini” dal 13 novembre affiancati dagli spettacoli teatrali della Compagnia Citrea: il 20 novembre con “Il Segreto di Elsa”, il 4 dicembre con “Christmas Town” e il 6 gennaio con “Alla ricerca della Befana”.

Tra gli appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura, venerdì 27 novembre, alle ore 20.30, la Torre Vicereale accoglierà la cantautrice Flo che presenterà il nuovo album “Corsara” in un concerto-racconto a cura di ambientArti, accompagnato da una degustazione (ingresso su prenotazione).

Il 5 dicembre, alle ore 18, la Sala Benincasa ospiterà invece il convegno e la degustazione “Colatura – Trent’anni dopo” con la Pro Loco Cetara, per celebrare e approfondire uno dei simboli più autentici dell’identità gastronomica locale. La spiritualità e la devozione popolare torneranno protagoniste in occasione dell’Immacolata: lunedì 7 dicembre, alle ore 17, le strade del borgo saranno animate dall’intrattenimento musicale del Folk Pogerolese, nell’appuntamento “Aspettando l’Immacolata”; martedì 8 dicembre, alle ore 5 del mattino, partirà da Piazza San Francesco la tradizionale processione notturna con l’effigie dell’Immacolata Concezione, accompagnata dal Concerto Bandistico di Vietri sul Mare. Al termine, un momento conviviale in piazza a cura del Comitato Feste Religiose San Pietro Apostolo.

La musica popolare tornerà a vestire il paese sabato 12 dicembre, con il gruppo folk O’ Marenariello di Maiori, mentre il 19 e 20 dicembre e ancora il 26 e 27 dicembre il borgo di San Giacomo farà da scenario al “Presepe Vivente tra le Vie degli Antichi Mestieri e dei Sapori” godendo una passeggiata immersiva tra vicoli, antichi mestieri, tradizioni artigianali e marinare. Una rappresentazione diffusa della Natività che restituirà ai visitatori atmosfere e suggestioni della Cetara di un tempo, con degustazioni di pietanze tipiche e specialità natalizie per un’esperienza, quella dei “Percorsi del Gusto” nella quale i sapori del territorio diventano parte integrante della visita, intrecciandosi con la musica, la memoria e la convivialità.

Sempre a proposito di Natività, il 24 dicembre, dalle 23.30 nella Chiesa di San Pietro Apostolo, “La Notte di Natale” scandirà i tempi della liturgia eucaristica della nascita di Gesù e le emozioni con la calata della Stella e il Presepe artistico allestito nella Grotta di Largo Marina, a cura del Comitato Feste Religiose San Pietro Apostolo. Non mancherà il teatro a riscaldare l’atmosfera: dal 25 al 28 dicembre, con una replica il 1° gennaio, la Compagnia Teatrale Cetarese porterà in scena, nella Sala Benincasa, la commedia in due atti “Don Pasca’ fa’ acqua ’a pippa” di Gaetano Di Maio.

Il passaggio al nuovo anno sarà atteso e festeggiato il 31 dicembre per la speciale notte di San Silvestro, a partire dalle ore 23.50, con il “Capodanno Cetara” e una grande festa in Piazza San Francesco per salutare insieme l’arrivo del 2027. Si prosegue ancora con l’Epifania: il 4 gennaio è in programma “Candle Poetry”, spettacolo a cura dell’Associazione Puzzle APS, mentre l’8, il 15, il 22 e il 29 gennaio e il 5 febbraio tornerà il cineforum per i bimbi. Sabato 16 gennaio, alle ore 18, la Sala Benincasa ospiterà infine la premiazione del concorso letterario “…E adesso raccontami Natale” dedicata ai racconti a tema più belli realizzati.