Mercatorre, la fiera del vintage a Torre del Greco tra stand, musica e food: ingresso gratis

Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 agli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco torna Mercatorre, la grande fiera del vintage e del riuso tra stand, musica e street food. L’ingresso è gratis.

Mercatorre, a Torre del Greco la fiera del vintage

Gli Ex Molini Meridionali Marzoli ospiteranno la XXVII edizione dell’evento, uno degli appuntamenti più amati della provincia napoletana, incentrato ancora una volta sul vintage, l’artigianato e la cultura del riuso. Gli stand saranno aperti, per entrambe le giornate, dalle 17:00 a mezzanotte.

Una formula interamente pomeridiana e serale, ideale per vivere gli spazi dell’area torrese tra shopping, aperitivi, musica e street food, in un’atmosfera conviviale e ricca di creatività. Tra bancarelle e stand espositivi, i visitatori potranno scoprire oggetti d’epoca, modernariato, arredamento, abbigliamento retrò, vinili, design e produzioni artigianali locali.

Ricco anche il programma delle attività culturali e creative, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Con Antonietta Pedata, spazio al Laboratorio di Lettura Creativa, tra fiabe, racconti e filastrocche, e al Laboratorio di Riciclo Creativo, rivolto a bambini, ragazzi e adulti, per trasformare carta e materiali di recupero in originali creazioni artigianali.

La musica sarà protagonista del Mercatorre Scratch Workshop, con i DJ Fakser e Pj Gionson, che mostreranno come il giradischi possa trasformarsi in un vero e proprio strumento musicale attraverso l’arte dello scratch. La galleria CoBar/STECCA ospiterà inoltre la mostra d’arte “La civiltà della banalità”, con le opere di dieci artisti che offriranno uno sguardo originale sulla contemporaneità.

Completa il programma la mostra fotografica “Facciamo Spazio”, realizzata in collaborazione con Futura Torre e il Forum dei Giovani, dedicata alla città di Torre del Greco, raccontata attraverso immagini e prospettive differenti. Nato come mercato alternativo, Mercatorre è diventato nel tempo un appuntamento culturale capace di unire generazioni, valorizzare la creatività locale e promuovere il riuso intelligente. Un’occasione per riscoprire il valore delle cose, incontrarsi e vivere la città attraverso cultura, arte e socialità.