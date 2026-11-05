Mattarella a Napoli, Don Battaglia: “Un futuro diverso è possibile. Il Sud diventi la priorità”

L’Arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, in occasione dei vent’anni della Fondazione con il Sud, ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendo a lui il suo intervento.

Mattarella a Napoli: l’intervento di Don Mimmo Battaglia

“Care amiche e cari amici della Fondazione Con il Sud, oggi siamo qui perché venti anni fa qualcuno ha creduto che il Sud non dovesse essere condannato a rincorrere il futuro degli altri, ma potesse diventare protagonista del proprio destino. Qualcuno ha creduto che la solidarietà non fosse una parola buona per i convegni, ma una forza capace di cambiare la vita delle persone, di aprire strade, di restituire dignità e possibilità a chi troppo spesso si è sentito lasciato indietro” – ha detto Don Battaglia.

“A vent’anni di distanza, siamo qui per dire grazie a quella intuizione, a chi l’ha voluta, a chi l’ha accompagnata, a chi ogni giorno continua a tradurla in gesti concreti. Desidero salutare con affetto il presidente Stefano Consiglio, tutti i collaboratori della Fondazione, quanti ne hanno condiviso la nascita e quanti, in questi anni, hanno contribuito a farla crescere”.

“Dietro ogni progetto ci sono persone che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte, di non rassegnarsi alle disuguaglianze, di non considerare inevitabile ciò che invece può essere cambiato. E permettetemi di rivolgere un saluto particolarmente riconoscente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che onora questa giornata con la sua presenza”.

“Signor Presidente, grazie per essere qui, in questa chiesa sede del Museo Diocesano Diffuso, un’opera di inclusione sociale e lavorativa per i giovani, che insieme a Casa Bartimeo, centro di accoglienza e servizi per i più fragili, è segno della sinergia tra la nostra Chiesa e la Fondazione che oggi celebriamo. Grazie per le sue parole, per la sua testimonianza, per il modo in cui continua a ricordarci che la speranza non è una disposizione ingenua dell’animo, ma una responsabilità da assumere insieme”.

“La sua presenza ci parla di un’Italia che non si accontenta delle distanze che la attraversano, che non considera alcuni territori meno importanti di altri, che non accetta che il luogo in cui si nasce possa decidere in anticipo ciò che si potrà diventare. Le sue parole e la sua testimonianza ci aiutano a credere che un futuro diverso sia possibile. Un futuro nel quale il bene comune non sia una formula da pronunciare nelle occasioni ufficiali, ma il criterio con cui orientare le scelte pubbliche, le politiche economiche, le relazioni sociali. Un futuro in cui la solidarietà, lo sviluppo del Mezzogiorno e la cura di ogni periferia umana ed esistenziale diventino una priorità irrinunciabile“.

“Grazie Presidente! E grazie Fondazione con il Sud: che tu possa continuare a generare bene, solidarietà, legami, occasioni di riscatto. Di continuare a essere una presenza capace di mettere insieme mondi diversi, di far incontrare chi ha risorse con chi ha idee, chi può sostenere con chi ha bisogno di essere sostenuto, senza mai trasformare questo incontro in una relazione tra chi dà e chi riceve, ma facendone un’esperienza di corresponsabilità da cui far germogliare un futuro diverso possibile! Grazie!”