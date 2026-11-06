ALLERTA METEO in Campania, arriva il maltempo con forti temporali: quanto durerà

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 13:00 di oggi, 6 novembre, fino alle 10:00 di domani, 7 novembre, su tutta la Campania ad esclusione di alcune zone.

Allerta meteo in Campania del 6 e 7 novembre 2026

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale ad escluzione delle zone: 2 (Alto Volturno e Matese); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 7 (Tanagro). Si prevedono precipitazioni, anche intense a scala locale con conseguente rischio idrogeologico (ruscellamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi in più punti del territorio e frane dovute alla fragilità dei suoli dovuta anche agli incendi che hanno interessato il territorio.

“Si raccomanda alle autorità competenti di attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile, al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti. Si ricorda di attivare i Centri Operativi Comunali” – si legge nella nota della Protezione Civile della Regione Campania.