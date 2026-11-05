Choco Pompei, la grande festa del cioccolato: 4 giorni di stand tra praline, dolci e creme

Dal 12 al 15 novembre 2026 torna Choco Pompei, la grande fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia, di Choco Italia in Tour, pronta ad allietare l’antica città romana della Campania con le sue prelibatezze. L’ingresso, come sempre, è libero e gratuito.

Arriva Choco Pompei: la grande festa del cioccolato

Luogo di rilevanza storica mondiale, per i suoi scavi archeologici, e Patrimonio dell’Umanità UNESCO, la città di Pompei diventa ancora una volta capitale del cioccolato con gli stand dei migliori maestri cioccolatieri e pasticcieri che inonderanno di dolcezze Piazza Bartolo Longo, a pochi passi dal maestoso Santuario.

Si susseguiranno quattro giornate dedicate alla bontà, alla tradizione e ai sapori irresistibili del nostro paese. La piazza pompeiana si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto che consentirà a cittadini, visitatori e turisti di immergersi in un viaggio goloso tra cioccolato artigianale, praline, tavolette, cioccolatini e creme spalmabili, accompagnati da torroni, dolci tipici e tante specialità regionali.

Protagonisti i maestri artigiani provenienti da diverse regioni d’Italia che consentiranno al pubblico di scoprire le eccellenze della tradizione dolciaria italiana tra prodotti genuini, profumi inconfondibili e tante tentazioni da assaporare. Anche quest’anno sarà possibile visitare la Fabbrica Culturale del Cioccolato Artigianale, un’esperienza coinvolgente per conoscere il mondo del cacao e scoprire come nasce il cioccolato.

Immancabile per le famiglie anche il consueto appuntamento dedicato a nonni e nipotini, pronti a condividere insieme momenti speciali all’insegna della dolcezza. Per tutta la durata del festival, inoltre, non mancheranno spettacoli e iniziative divertenti, adatte a tutte le età. L’appuntamento è in Piazza Bartolo Longo, con gli stand attivi fino a tarda sera.