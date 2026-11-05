Inizia il Natale con la magia delle Luci di Salerno: tra fiabe giganti, fiori e stelle luminose

Da novembre a gennaio 2026 torna Salerno Luci d’Artista, la celebre manifestazione che trasformerà ancora una volta il centro di Salerno in un vero e proprio regno di luminarie spettacolari e scenografie di Natale mozzafiato.

Salerno Luci d’Artista 2026: le luminarie tra fiabe e fiori

Il percorso abbraccia il Centro storico, Corso Vittorio Emanuele, la Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia e numerosi altri luoghi della città per un totale di oltre 40 installazioni luminose. L’itinerario è pensato per una fruizione semplice e continua, con scenografie urbane di grande suggestione, architetture luminose e installazioni interattive. Tutti gli impianti adottano tecnologie LED a basso consumo e programmazione intelligente per ottimizzare efficienza e impatto ambientale.

Al momento il Comune di Salerno non ha ancora ufficializzato la data di inaugurazione ma la data d’accensione potrebbe aggirarsi tra il 7 e il 14 novembre. Trenitalia ha già predisposto corse straordinarie sulle linee Salerno dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

L’installazione delle luminarie è, infatti, in corso di completamento. Stando alle anticipazioni quest’anno si toccheranno temi fiabeschi e floreali. La Villa Comunale si trasformerà in un vero e proprio villaggio di fiabe giganti, tra libri giganti illuminati e personaggi che hanno fatto innamorare intere generazioni: da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, passando per Hansel e Gretel.

Dovrebbe ritornare anche il Sistema Solare a piazza Flavio Gioia, catapultando i visitatori in un percorso fatto di stelle, circondati dal Sole, i Pianeti e una spettacolare Via Lattea. Giochi di luce anche sui palazzi storici del centro con proiezioni floreali e natalizie in particolare su Palazzo Genovese. Fiori e rami luminosi avvolgeranno l’intera città, fino ai rioni collinari e alle zone di periferia.