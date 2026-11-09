Napoli in lutto per Vincenzo: chi era il 36enne morto durante il lancio con il paracadute

Si chiamava Vincenzo Criscuolo ed era originario di Marano, nel Napoletano, il 36enne morto a Vercelli durante un lancio con il paracadute. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità partenopea.

Morto durante lancio in paracadute: Vincenzo era di Marano

Un tragico decesso che si sarebbe consummato all’interno di un campo scuola di paracadutismo. Vincenzo, stando a quanto emerso, avrebbe sviluppato questa passione da circa un anno ma proprio durante quel lancio qualcosa sarebbe andato storto: probabilmente il paracadute non si sarebbe aperto completamente, facendo precipitare il 36enne.

Vincenzo era originario di Marano ma era molto conosciuto anche nella vicina Qualiano, dove ancora risiedono i suoi genitori e familiari. Svolgeva la professione di imprenditore, nel settore degli occhiali, e si era trasferito da diversi anni a Milano. Il volo era, negli ultimi tempi, una delle sue più grandi passioni.