Svolta sull’omicidio di Elda Capuano, la donna di 87 anni trovata morta nella sua abitazione di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno: a confessare il delitto sarebbe stato un suo parente.

Trovata morta a Castel San Giorgio: la confessione

Nella serata del 17 novembre, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’uomo, legato all’anziana da un rapporto di parentela. L’accusa è di omicidio aggravato.

Secondo la ricostruzione, emersa dalle attività investigative, l’uomo avrebbe accoltellato ripetutamente l’anziana, lasciandola priva di vita all’interno del suo appartamento e ritrovata, in seguito, da altri familiari che non riuscendo a mettersi in contatto con lei si sarebbero recati sul posto.

L’uomo, sottoposto ad immediato interrogatorio dal sostituto procuratore della Repubblica, che ha coordinato le indagini fin dal rinvenimento del cadavere, avrebbe ammesso i fatti, effettuando una ricostruzione lucida e dettagliata dell’accaduto. A sua detta, il gesto brutale sarebbe scaturito da un movente preciso: la vittima si sarebbe intromessa in una lite familiare tra lui e la propria moglie, a seguito della quale la donna avrebbe deciso di abbandonare il tetto coniugale.

L’uomo avrebbe anche fatto rinvenire l’arma utilizzata, ovvero un coltello munito di impugnatura a noccoliera, sottoposto a sequestro. Il provvedimento cautelare deve essere sottoposto a convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari e di successiva impugnazione e le contestazioni provvisorie formulate nella fase delle indagini preliminari non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità, che potrà essere accertata solo all’esito del procedimento e nel contraddittorio tra le parti.