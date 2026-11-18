Daniel Craig, l’attore britannico di fama internazionale, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di James Bond, ha espresso pubblicamente il suo amore per la città di Napoli, collocandola tra le città più belle al mondo.

Daniel Craig: “Napoli tra le 2 città più belle al mondo”

Nato a Chester il 2 marzo 1968, Daniel Craig è un volto noto del cinema, della televisione e del teatro. La sua carriera si lega in particolare al ruolo di James Bond, che lo ha visto protagonista dal 2006 al 2021, in ben cinque film. Nel corso della sua carriera, più volte è tornato in Italia, apprezzando le bellezze del nostro territorio.

“Noi tutti abbiamo lasciato un pezzetto di cuore a Roma” – aveva detto, come reso noto da La Repubblica, nel corso delle ripree del film Queer di Luca Guadagnino. Anche durante la realizzazione del film No Time to Die, l’attore ha avuto modo di visitare un’altra perla italiana: Matera, in Basilicata, definita “una location incredibile, una città misteriosa e bellissima”.

Tra le tappe italiane del suo viaggio cinematografico figurano anche Venezia e Siena. Eppure, nessuna di queste quattro meravigliose località ha conquistato del tutto il cuore della celebrità che, invece, ha messo sul podio dei luoghi più incantevoli del pianeta proprio la città di Napoli.

“Napoli e Austin (in Texas) per me sono le città più belle del mondo” – aveva dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata al Globe-Trotter Journal nell’ottobre 2021. Un gioiello del Mediterraneo ricco di storia, cultura, vita urbana e fonte di ispirazione per la star britannica.

“Dopo aver lavorato a Roma, Venezia, Siena e Matera, l’attore ha dunque scelto proprio Napoli come uan delle sue città preferite al mondo. In ogni caso, impossibile dargli torto” – si legge su Men’s Health Italia, la rivista, con sede a Milano, che ha dedicato un articolo all’attore.