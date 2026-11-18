Torna Incanto del Natale 2026, la rassegna festiva che prenderà il via a Vico Equense, in provincia di Napoli, tra luminarie, villaggio a tema e tante iniziative per grandi e piccini.

Natale 2026 a Vico Equense: il programma

Un ricco programma di iniziative che accompagnerà la città fino all’Epifania, coinvolgendo il centro cittadino e tutte le borgate, inaugurato ufficialmente domenica 29 novembre, alle ore 17:30, in piazza Umberto I, con la tradizionale accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie.

Un momento di festa che vedrà protagonisti il Coro “Non Solo Gospel” e la partecipazione di Tommaso Starace, l’uomo diventato uno dei simboli dei quattro scudetti del Napoli, capace di conquistare l’affetto e la simpatia di intere generazioni di tifosi. Un appuntamento pensato per riunire famiglie, bambini e cittadini intorno al momento che segna l’inizio più atteso delle festività.

Il cuore delle iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie sarà il Villaggio Incantato di Babbo Natale, che aprirà al pubblico l’8 dicembre alle ore 17 in piazzale Giancarlo Siani. Dal 9 dicembre al 5 gennaio 2027, lo spazio si trasformerà in un grande villaggio natalizio, con una programmazione quotidiana di attività, spettacoli e intrattenimenti oltre a laboratori creativi, sorprese e animazione.

Un calendario ricco e variegato, che spazierà dai laboratori di artigianato a quelli dedicati all’arte casearia e alla pizza, dalla realizzazione dei presepi alle attività sulla sostenibilità ambientale e sul riciclo. Un modo per far vivere ai bambini la magia del Natale, ma anche per avvicinarli alle tradizioni, ai mestieri e alle eccellenze del territorio.

Proprio attorno al Villaggio Incantato di Babbo Natale si sviluppa una delle novità più significative di questa edizione: una sinergia straordinaria tra il Comune e circa venti associazioni del territorio, coinvolte nella realizzazione delle iniziative. Un lavoro condiviso che mette insieme esperienze, competenze e sensibilità diverse, trasformando il cartellone natalizio in un grande progetto di partecipazione collettiva.

Accanto all’intrattenimento, spazio anche alla cultura. L’Amministrazione comunale conferma l’impegno per garantire l’apertura dei musei cittadini durante i fine settimana, offrendo a residenti e visitatori ulteriori occasioni per scoprire il patrimonio storico e artistico di Vico Equense. Fino al 15 gennaio sarà inoltre visitabile tutti i giorni, presso il complesso della SS. Trinità e Paradiso, la mostra “Senza chiedere permesso”, dedicata alla grande fotografa Letizia Battaglia.

Non mancherà il Natale diffuso nelle borgate, con una serata di animazione dedicata a ciascuna realtà del territorio. Un programma pensato per portare la festa anche fuori dal centro cittadino, valorizzando le comunità locali e le loro tradizioni. Tornerà inoltre il trenino per Monte Faito, un appuntamento atteso dai più piccoli, per regalare loro un’esperienza speciale immersi nell’atmosfera del Natale.

In occasione della Notte di San Silvestro, piazza Umberto I diventerà palcoscenico d’eccezione del Capodanno di Vico, accogliendo l’anno nuovo tra musica, spettacolo e allegria. A chiudere le festività sarà uno degli appuntamenti più identitari e amati della città: il 6 gennaio tornerà la storica sfilata delle Pacchianelle, giunta alla sua 116esima edizione.

Circa cinquecento figuranti daranno vita al presepe itinerante ispirato alla tradizione settecentesca napoletana, rinnovando una tradizione che appartiene profondamente alla memoria e all’identità di Vico Equense. Il calendario completo delle iniziative è consultabile sul sito GoVicoEquense.