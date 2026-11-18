Il ddl antisemitismo è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati martedì 17 novembre, con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 5 astenuti. Il testo non è stato modificato rispetto a quello licenziato dal Senato a marzo e introduce nell’ordinamento italiano la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra). A votare a favore sono stati il centrodestra, Azione e Italia Viva; contrari Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

Tra le voci più critiche c’è Amnesty International, che ha accolto il via libera con parole durissime. Per Erika Guevara Rosas, direttrice delle campagne e delle ricerche dell’organizzazione, il Parlamento italiano ha approvato una legge repressiva e quella di oggi è una «giornata buia per la libertà di espressione». L’Italia, sostiene Amnesty, ha deciso di rendere giuridicamente vincolante una definizione che da tempo solleva serie preoccupazioni.

Cosa prevede la legge e perché la definizione Ihra è il nodo

Il provvedimento si compone di poche norme e punta a prevenire e contrastare le forme di odio contro le persone e le istituzioni ebraiche. Prevede una strategia nazionale contro l’antisemitismo, da approvare in Consiglio dei ministri ogni tre anni, con interventi nella scuola, nello sport, nelle università, nella formazione di forze dell’ordine e magistratura e nel contrasto ai discorsi d’odio online. La legge non introduce nuovi reati né illeciti, ma accoglie alcune definizioni operative di antisemitismo che possono tramutarsi in censura nel momento in cui vengono imbavagliate le critiche verso lo stato di Israele: ad esempio, non si potrà affermare che Israele impone un regime di apartheid nei confronti dei palestinesi.

Il cuore del testo è l’adozione della definizione operativa Ihra del 2016, accompagnata da undici esempi di comportamenti considerati antisemiti, tra cui paragonare la politica israeliana contemporanea a quella dei nazisti o ritenere gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni dello Stato di Israele. Proprio questi esempi sono al centro delle critiche: per Amnesty la definizione confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele, aumentando il rischio di forme diffuse di censura e autocensura.

Le obiezioni di Amnesty: scuole, università, social e piazze

Il timore dell’organizzazione è che la legge produca un clima di intimidazione nei luoghi in cui viene applicata: scuole, università, piattaforme social e altri ambiti della vita pubblica. In questo modo, dice Amnesty, le persone sarebbero scoraggiate dall’esercitare i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Ilaria Masinara, per l’organizzazione, aveva già parlato di un possibile bavaglio sul diritto di manifestare, di assemblea, di insegnamento e sull’indipendenza della ricerca accademica.

La posizione di Amnesty è stata ribadita in diverse occasioni. Il portavoce Riccardo Noury, al presidio davanti a Montecitorio del 9 settembre, aveva denunciato una definizione che mette sullo stesso piano un crimine d’odio come l’antisemitismo e questioni che con l’antisemitismo non hanno nulla a che fare. L’organizzazione ha promosso insieme ad altre sigle, tra cui l’Anpi, un presidio-maratona e un appello contro la norma, che oltre cento realtà della società civile hanno definito una «norma-bavaglio». Amnesty aveva inoltre sollevato dubbi sulla compatibilità del testo con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.