Sarebbe stato fermato questa mattina a Napoli il figlio della donna di 50 anni trovata morta nel suo appartamento di Angri, nel Salernitano: figurava nel registro degli indagati e proprio a seguito dell’arrivo dei carabinieri avrebbe confessato l’omicidio della mamma.

Napoli, fermato il figlio della donna morta: “Ho ucciso mamma”

Il dramma si sarebbe consumato nei giorni scorsi nell’appartamento di via Don Carlo La Mura, a pochi passi dal liceo scientifico di Angri. La 50enne, vedova e madre di due figli, giaceva priva di vita sul pavimento della sua camera da letto. Sarebbe stata sgozzata e ferita in altre parti del corpo con un coltello.

A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio maggiore della vittima, un 32enne, che non riusciva a mettersi in contatto telefonico né con la madre né con il fratello che viveva con lei. Quest’ultimo, infatti, un 28enne, subito dopo il delitto si sarebbe reso irreperibile.

Di qui i sospetti degli investigatori che si sono fin da subito messi sulle tracce del ragazzo, ritrovandolo questa mattina in un bed & breakfast situato nei pressi della stazione centrale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver ridotto in fin di vita la madre, sarebbe scappato via, rifugiandosi nella struttura ricettiva partenopea.

Il 28enne, stando a quanto rende noto Il Mattino, al momento del fermo avrebbe reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le sue responsabilità. Al momento è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Proseguono, tuttavia, le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.