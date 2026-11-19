Il Ponte sullo Stretto torna al centro dello scontro politico, questa volta con un affondo del Movimento Equità Territoriale contro il campo largo. In un comunicato diffuso dal movimento, le opposizioni vengono accusate di non avere ancora un nome condiviso, un leader e un programma comune per governare l’Italia, ma di essere già d’accordo su un punto: fermare l’opera e destinare i suoi 13,5 miliardi a scuola e sanità.

La proposta non è nuova. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha più volte chiesto di spostare i fondi del Ponte verso gli istituti scolastici, rivedendo anche la spesa militare. Dopo l’inchiesta per corruzione emersa a giugno, Pd, M5s e Avs hanno chiesto lo stop dell’opera e che il governo riferisca in Parlamento. Per Equità Territoriale, però, c’è un problema di fondo: perché le risorse dovrebbero essere recuperate proprio cancellando una grande infrastruttura del Mezzogiorno?

Le domande del movimento: perché solo il Ponte e non le opere del Nord?

Il comunicato condivide l’importanza di scuola e sanità, ma allarga il discorso al federalismo fiscale. Il movimento chiede perché non si parli di come il Sud venga depredato di fondi a causa di una ripartizione ingiusta, e perché nel programma annunciato non ci sia una parola sulla rimozione degli ostacoli che rendono i cittadini meridionali, secondo i firmatari, «cittadini di serie B» nonostante paghino più tasse dei settentrionali.

Se si parla di grandi opere, osserva il movimento, perché non si è mai alzata la stessa severità contro quelle del Nord? Nel comunicato vengono citate la Pedemontana Lombarda (circa 5 miliardi), la Pedemontana Veneta (oltre 2 miliardi, con uno squilibrio tra pedaggi e canoni che pesa sui conti regionali), il Terzo Valico dei Giovi (oltre 8 miliardi) e la nuova diga foranea di Genova (circa 1,4 miliardi). «Quando si parla di risparmiare sulle grandi opere, il primo nome è sempre quello del Ponte», è la sintesi del movimento.

«Chi garantisce che i fondi restino a Calabria e Sicilia?»

La domanda più concreta è un’altra: chi garantisce che i miliardi sottratti al Ponte rimangano in Calabria e Sicilia? Per Equità Territoriale non è chiaro in quali scuole e in quali ospedali sarebbero spesi, né con quali impegni. Sul punto, qualcosa si era già mosso in Parlamento: quando il governo ha dirottato 2,8 miliardi destinati al Ponte verso Rfi per ridurre il debito delle ferrovie, il Pd ha chiesto in Senato che quelle risorse fossero comunque usate per Sicilia e Calabria.

Il movimento accusa inoltre la sinistra di aver cavalcato per anni una «disinformazione» contro il Ponte, per conquistare un certo tipo di elettorato, e rivendica di aver smontato quelle tesi «con dati economici». Secondo i firmatari, una vera rappresentanza dei meridionali dovrebbe prescindere dai colori politici, visto che, scrivono, quando si tratta di colpire il Sud per vantaggi elettorali nessuno si tira indietro.