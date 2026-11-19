La polizia postale ha individuato un certo Mikhail Andropov, una firma divenuta popolare nelle ultime settimane a causa delle mail di allarmi bomba indirizzate alle scuole di tutta Italia.

Allarmi bomba, trovato un “Mikhail Andropov”: chi è

Stando a quanto rende noto l’Ansa, si tratta di un uomo residente a Phoenix, in Arizona, ma “Mikhail Andropov” per lui è solo uno pseudonomo utilizzato online per ragioni di sicurezza personale. Infatti, l’Fbi ha accertato il mancato coinvolgimento dell’uomo nell’invio delle e-mail di minaccia.

Sarebbe stato l’uomo stesso ad allertare le autorità sull‘utilizzo improprio, da parte da qualche ignoto, della sua identità digitale. Proprio nei giorni di ricezione delle mail, infatti, era stato contattato via social da diversi ragazzi italiani, preoccupati per le minacce rivolte a suo nome. Di qui la comunicazione inviata dall’uomo anche all’ambasciata italiana a Washington.

Si sarebbe presentato con il suo vero nome, G.B., dichiarando di essere residente negli Stati Uniti e di non avere nulla a che fare con la vicenda. Gli investigatori avrebbero poi accertato la sua versione, confermando la sua estraneità ai fatti: non sarebbe stato lui l’artefice del caos generato negli istituti scolastici del territorio nazionale. Intanto proseguono le indagini per risalire al vero autore dei messaggi intimidatori.